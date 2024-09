Gazi Yusuf Kıyışkan'dan 19 Eylül Gaziler Günü Mesajı

Türkiye Harp Malulü Gaziler Şehit Dul ve Yetimleri Derneği Manisa Şubesi Başkanı Gazi Yusuf Kıyışkan, 19 Eylül Gaziler Günü öncesinde yaptığı açıklamada, bu özel günün önemine ve gazilerin toplumdaki yerine dikkat çekti. Kıyışkan, vatan için büyük fedakarlıklar göstermiş gazilerin ve şehitlerin hatırlanmasının, toplumsal bir sorumluluk olduğunun altını çizdi.

Gazi Yusuf Kıyışkan, yaptığı açıklamada, "19 Eylül Gaziler Günü, milletimizin özgürlüğü ve bağımsızlığı için canlarını feda eden kahramanlarımızı anmak ve onlara olan minnettarlığımızı ifade etmek için büyük bir anlam taşıyan bir gündür. Bu özel gün, gazilerimizin ve şehitlerimizin ülkemiz için yaptıkları fedakarlıkları hatırlamak, onların anısını yaşatmak ve gelecek nesillere aktarmak için bir fırsattır." dedi.

Kıyışkan, gazilerin toplumda her zaman takdir ve saygı görmesi gerektiğine vurgu yaparak, "Vatanımızın savunulması ve ülkemizin güvenliği için her türlü fedakarlığı gösteren gazilerimiz, milletimizin onur kaynağıdır. Onların gösterdiği cesaret ve kahramanlık, bizlere her gün ilham kaynağı olmaktadır. Bu özel günde, gazilerimizin ve şehitlerimizin ailelerinin yanlarında olduğumuzu ve onların unutulmadığını bir kez daha ifade etmek istiyoruz" diye konuştu.

Kıyışkan, açıklamasında şu noktalara da değindi: "Gazilerimizin ve şehit ailelerinin ihtiyaçlarını karşılamak, onlara destek olmak ve toplumun bu kahramanlara olan vefasını sürekli kılmak, bizlerin en önemli sorumluluklarından biridir. Bu nedenle, 19 Eylül Gaziler Günü vesilesiyle düzenlenecek etkinliklerin ve anma törenlerinin, gazilerimize olan sevgiyi ve saygıyı daha da pekiştireceğine inanıyorum."

Kıyışkan, 19 Eylül Gaziler Günü'nde yapılacak anma etkinliklerine tüm Manisa halkını davet ederek, "Tüm halkımızı bu anlamlı günde yanımızda olmaya, gazilerimize ve şehitlerimize olan saygımızı birlikte göstermeye çağırıyorum. Bu özel günün, ülkemiz için anlamını derinden hissetmek ve birlik beraberliğimizi pekiştirmek adına büyük bir fırsat olduğunu düşünüyorum" şeklinde konuştu.

Manisa'da Gaziler Günü dolayısıyla dernekleri tarafından 19 Eylül günü 09.00'da 15 Temmuz Demokrasi Meydanında lokma hayrı yapacaklarını kaydeden Kıyışkan, daha sonra valilik tarafından 15 Temmuz Demokrasi Meydanından Cumhuriyet Meydanına kadar gerçekleştirilecek olan 'Kahramanlarla yürüyoruz' yürüyüşüne davet etti. - MANİSA