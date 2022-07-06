Gaziemir Belediyesi Cv Bank Birimi Haziran Ayında 102 Kişiyi İş Sahibi Yaptı

Gaziemir Belediyesi, CV Bank biriminde verdiği hizmetle, işsizlikle mücadele eden yurttaşlara destek oluyor. Birim, haziran ayında 102 kişinin yeni işine kavuşmasına aracılık etti.

CV Bank birimi, verdiği kariyer danışmanlık hizmeti ile iş arama sürecinde olan yurttaşların hedefledikleri işe ulaşmalarına ve kariyer planlaması yapmalarına yardımcı oluyor. Her ay ortalama 75 kişiyi işi sahibi yapan birim, mayıs ayında 107, haziran ayında 102 kişiyi iş sahibi yaptı.

Personel arayan şirketlerle iş arayanlar arasında CV Bank biriminde verdikleri hizmetle köprü görevi yaptıklarını ifade eden Belediye Başkanı Halil Arda, "Ülkemizin kanayan yarası olan işsizlik sorununa CV Bank birimimizle çözüm üretiyoruz. Her ay ortalama 75 kişiyi yeni işine kavuşturan birimimiz haziran ayında 102 yurttaşımızın yeni bir iş sahibi olmasını sağladı. Birimimizin, ekonomik kriz nedeniyle dar boğazda olan yurttaşlarımıza verdiği bu hizmet çok kıymetli. Özellikle Sarnıç ve Ege Serbest Bölgesi'ndeki firmalarla kurduğumuz yakın ilişkiler sayesinde, birçok vatandaşımıza yeni iş kapısı açılmasına vesile oluyoruz. Türkiye'nin yaşadığı bu zor günlerde kurduğumuz bu organizasyonla vatandaşlarımızın yanında olabiliyor olmaktan büyük mutluluk duyuyorum" diye konuştu.

CV BANK'A NASIL BAŞVURULUR?

CV Bank'ta özgeçmiş oluşturmak isteyen yurttaşlar, Gaziemir Belediyesi Ana Hizmet Binası ile Sarnıç Hizmet Binası'ndaki birimleri ziyaret ederek ya da çevrim içi olarak kayıt oluşturabiliyor. CV Bank, belediyenin mobil uygulaması ve e-belediye üzerinden de hizmet veriyor. İş arayan yurttaşlar, CV Bank'a Ios ve Android işletim sistemine sahip tabletleri ve cep telefonları aracılığıyla başvuru yapabiliyor. Yurttaşlar, e-belediye ve mobil uygulamayı kullanarak yeni özgeçmiş kaydı oluşturabiliyor, sistemdeki mevcut özgeçmişini güncelleyebiliyor. Sistem, personel arayan firmaların da özgeçmiş sorgulamasına imkan tanıyor.

CV Bank'a 0232 999 0251 dahili 5050 - 5528 ve 2425 (Sarnıç) numaralı telefondan ulaşılabiliyor.

Kayıt altına alınan özgeçmişler, Ege Serbest Bölgesi (ESBAŞ) ve Sarnıç'taki sanayi kuruluşları başta olmak üzere, İzmir ve çevre illerde faaliyet gösteren işletme ve firmalarla paylaşılacak.

ANKA / Yerel