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Gaziantep Tanıtım Günleri İstanbul'da Renkli Görüntülere Sahne Oldu

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10. kez düzenlenen Gaziantep Tanıtım Günleri, İstanbul Yenikapı Etkinlik Alanı'nda başladı. Yüzlerce yerel lezzetin sunulduğu etkinlikte, ziyaretçilere gizli altınlı baklavalar dağıtıldı ve çeşitli yarışmalar gerçekleştirildi. Federasyon Başkanı, 50 bin İstanbullunun etkinliğe katılmasını hedeflediklerini belirtti.

Bu yıl 10.su düzenlenen Gaziantep Tanıtım Günleri, İstanbul Yenikapı Etkinlik Alanında başladı. Kebabından katmerine, baklavasından fıstığına kadar yüzlerce Gaziantep lezzetini İstanbulluların ayağına getiren tanıtım günleri renkli görüntülere sahne oldu.

Etkinliklerde ziyaretçilere içerisinde altın gizlenen baklavalar ücretsiz dağıtıldı. Baklavadan altın bulanlar büyük sevinç yaşadı. Altın gizli baklavayı bulmak için ziyaretçiler arasında uzun kuyruk oluştu. Ziyaretçiler çiğ köfte yoğurma yarışması, kebap yeme yarışması gibi renkli yarışmalara katıldı. Gaziantep'in ünlü ustalarının yemeklerini tadan misafirler davul zurna eşliğinde eğlenerek, Gaziantepli sanatçıların konserlerini izledi. Gaziantep Dernekler Federasyonu tarafından her yıl geleneksel olarak düzenlenen Etkinlikte 200'e yakın lezzet ve Gaziantep kültürüne has geleneksel ürünler davetlilerin beğenisine sunuldu. Etkinliğin Pazar akşamına kadar devam edeceği bilgisini veren Federasyon Başkanı Hasan Demir, "Her yıl Gaziantep kültürünü tanıtmak adına yemek şenlikleri düzenliyoruz. Gaziantep'in dünyaca meşhur gastronomi birikimini, kültürel zenginliklerini ve folklorunu İstanbullulara yakından tanıtmak için çalışıyoruz. Tanıtım Günleri Kapsamında 15 Eylül Pazar akşamına kadar 50 binden fazla İstanbullunun şenliklerimize katılmasını hedefliyoruz" diye konuştu. - İSTANBUL

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Yerel

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