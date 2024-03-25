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Eskişehir Valisi Hüseyin Aksoy Seçim Güvenliği Toplantısına Katıldı

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Eskişehir Valisi Hüseyin Aksoy, İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya başkanlığında video konferans sistemiyle gerçekleştirilen Seçim Güvenliği Toplantısı'na katılım sağladı.

Seçim Güvenliği Toplantısı video konferans sistemi üzerinden gerçekleştirildi. Toplantı İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya başkanlığında yapıldı. Eskişehir Valisi Hüseyin Aksoy'un da katılım gösterdiği toplantıda 81 İl Valisi, Jandarma Komutanları ve Emniyet Müdürleri yer aldı. - ESKİŞEHİR

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Yerel

İçişleri Bakanı Hüseyin Aksoy Jandarma Güvenlik Yerel Politika Güncel Haberler

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