Engellilerden farkındalık yürüyüşü

NİĞDE (İHA) - Niğde'de Engelliler Haftası nedeniyle 'Farkındalık Yürüyüşü' düzenledi.

Türkiye Sakatlar Derneği Niğde Şubesi önünde toplanan vatandaşlar kortej eşliğinde Niğde Valiliği önüne kadar yürüdü. Yürüyüşte konuşan Niğde Vali Yardımcısı Cemil Kılınç; "Amacımız farkındalığı arttırmak. Gelişmek, kalkınmak ve bütün kapasitesini kullanmak isteyen milletler, toplumlar bütün kaynaklarını değerlendirmeliler. En önemli kaynak da insan gücüdür. Toplumdaki her kesimin çocuğundan yaşlısına varana kadar her seviyede toplum fertlerinin imkan ve galibiyetlerini devletler olumlu olarak kullanmak zorundalar. Çünkü her ferdin topluma katacağı sosyal yaşama ekonomik yaşama, siyasi yaşama katacağı katkılar vardır. Bu anlamda da biz engellilerimizin hayat seviyelerini, hayat kalitelerinin arttırılması hem de topyekun bir çalışma ve kalkınma için önemli olduğunu biliyor ve inanıyoruz. Bu anlamda da düne göre bugün çok iyiyiz. Engellilerimiz daha mutlu, sosyal ekonomik hayatta daha etkin ve aktifler. Hayattan daha çok tat alıyorlar. Bu bilinçle hareket ettiğimiz müddetçe yarınlar da daha güçlü ve kaliteli olacaktır" dedi. - NİĞDE

İhlas Haber Ajansı / Yerel