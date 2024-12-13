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Diyanet İşleri Başkanı Erbaş duyurdu, Diyanet'ten dijital dönüşüm hamlesi: "Uygulama aşamasına geçeceğiz"

Diyanet İşleri Başkanı Erbaş duyurdu, Diyanet'ten dijital dönüşüm hamlesi:
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Diyanet İşleri Başkanı Prof. Dr. Ali Erbaş, geçen hafta 328 ilim adamının katkılılarıyla hazırlanan "dijital dünyada diyanet hizmetleri" konusunun ele alındığını belirterek, 30 maddelik kararların uygulamaya konulacağını açıkladı.

Diyanet İşleri Başkanı Prof. Dr. Ali Erbaş, geçen hafta 328 ilim adamının katkılılarıyla hazırlanan "dijital dünyada diyanet hizmetleri" konusunun ele alındığını belirterek, 30 maddelik kararların uygulamaya konulacağını açıkladı. Erbaş, dijital dönüşümde sürdürülebilirlik ve öngörülebilirlik için adımlar atılacağını vurguladı.

Diyanet İşleri Başkanı Prof. Dr. Ali Erbaş, Kırıkkale Üniversitesi'nde düzenlenen "İslam'ın Rehberliğinde Bilgiden Bilince" konulu konferansa konuşmacı olarak katıldı. Prof. Dr. Erbaş, Müslümanların tarih boyunca ilmin her alanında insanlığa öncülük ettiğini belirterek, "Dolayısıyla matematik, tıp, fizik, kimya, astronomi, felsefe, psikoloji; yani üniversitelerde sizlerin eğitim aldığı her alanla ilgili önemli mirasımız var. 1200 yıl öncesinden itibaren medeniyetimizde ilmi çalışmalar başlamış. Öyle alimlerimiz yetişmiş ki, bu alimler sadece İslami ilimlerde değil; tabiat bilimleri dediğimiz tıp, astronomi, gök bilimleri ve yer bilimleri gibi, bugün farklı isimlerle anılan her alanda zirve olmuşlardır" dedi.

"Sonunda 30 maddelik bir karar oluşturduk"

Geçen hafta Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın katılımıyla düzenlenen 7. Din Şurası'na değinen Erbaş, "Peki, Din Şurası'nda 328 ilim adamıyla hangi konuyu konuştuk? 'Dijital dünyada diyanet hizmetleri.' Sürdürülebilirlik ve öngörülebilirlik üzerine müzakerelerde bulunduk. Bu dijital dünyaya nasıl ayak uydurmamız gerektiğini, diyanet hizmetlerini bu süreçte nasıl anlatabileceğimizi 3 gün boyunca ele aldık. Sonunda 30 maddelik bir karar oluşturduk. Bu kararları uygulama aşamasına geçeceğiz, inşallah" ifadelerini kullandı.

"İslam, itidali tavsiye ediyor"

Din istismarıyla mücadele konusunda da önemli açıklamalarda bulunan Erbaş, hurafeler ve aşırılıklara karşı itidalli bir yaklaşımın önemine vurgu yaptı. Erbaş, "Diyanet İşleri Başkanlığı'na geldiğimden itibaren hızlı bir şekilde toplumumuzda din istismarıyla mücadele çalışmaları başlattık. Din istismarı deyince iki uç karşımıza çıkıyor: Birincisi hurafeler, ikincisi aşırılıklar. İslam ne diyor? İslam, itidali tavsiye ediyor. Orta yol; bu ümmet, orta ümmettir. Kur'an-ı Kerim'den bunu öğreniyoruz. Tam orta yolda hareket edeceğiz" diye konuştu. - KIRIKKALE

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Yerel
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