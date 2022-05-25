DATÜB heyeti, Ukrayna savaşından kurtarılan Ahıska Türkleriyle bir araya geldi - Haberler

DATÜB heyeti, Ukrayna savaşından kurtarılan Ahıska Türkleriyle bir araya geldi

Uçar: "Dünya'da 2. Bir devlet yok böyle, nerede başı sıkışmış, zor duruma düşmüş mazlum varsa ona asla sırtını çevirmeyen tek devlet Türkiye'dir

EDİRNE Dünya Ahıska Türkleri Birliği Genel Sekteri Fuat Uçar, Ukrayna'dan tahliye edilerek Edirne'deki yurtlara yerleştirilen Ahıska Türklerini ziyaret etti. Uçar "Dünya'da 2. Bir devlet yok böyle, nerede başı sıkışmış, zor duruma düşmüş mazlum varsa ona asla sırtını çevirmeyen tek devlet Türkiye'dir" dedi.

Edirne'de Dünya Ahıska Türkleri Birliği Genel Sekteri Fuat Uçar, DATÜB Türkiye Temsilcisi Dr. İbrahim Agara, DATÜB Ukrayna Temsilcisi Marat Rasulov, DATÜB Kadın Kolları Başkanı Refika Muhammedgil ve DATÜB Yöneticileri savaş sebebiyle Ukrayna'dan tahliye edilen ve Edirne'de öğrenci yurdunda misafir edilen Ahıska Türklerini ziyaret etti.

Uçar ve beraberindeki heyet yurtta kalan Ahıska Türkleriyle bir araya gelerek faaliyetler hakkında İl Göç İdaresi Müdürü Musa Aşılıoğlu'ndan bilgi aldı. Türkiye'nin hiçbir mazluma sırt çevirmediğini dile getiren Dünya Ahıska Türkleri Birliği Genel Sekteri Uçar, " Bizim insanımızın burnu kanamadan, insanlarımıza büyük bir zayiat gelmeden tahliyelerin yüzde 90'nı yapıldı. Şuanda Elazığ'da 1300 kişi var. Burada 250 kişi var Bursa'da var yani bizim Türkiye'de 4 bine yakın insanımız var. Allah Devletimize zeval vermesin. Başta Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip olmak üzere İçişleri Bakanımız, Dışişleri Bakanımız, Göç İdaresi Başkanlığımız ve Göç İdaresinin de illerdeki il müdürleri bize 24 saat hizmet veriyor. Devletimizin bütün kurumları bize hizmet etmek için çalışıyor. Bu da Türkiye Devletinin ne kadar büyük olduğunu gösteriyor. Türkiye Devletimiz hiçbir kardeşine sırt çevirmemiş. Dünya'da 2. Bir devlet yok böyle, nerede başı sıkışmış, zor duruma düşmüş mazlum varsa ona asla sırtını çevirmeyen tek devlet Türkiye'dir. Allah bu devlete zeval vermesin. Böyle bir devlet tarihte yok. 78 yıl sonra kardeşler birbirleriyle buluştu. Edirne'de ki Ahıska kardeşleri birbirleriyle buluştu" dedi.

Türkiye Temsilcisi Dr. İbrahim Agara çocuklar için, gelecek için Türkiye'yi vatanı gibi sevmelerini, kafalarında olan düşüncelerini atmaları gerektiğini belirterek Türkiye için ne gerekiyorsa yapmaları gerektiğini söyledi. DATÜB Kadın Kolları Başkanı Refika Muhammedgil'de bir Ahıska türkü olarak vatanlarında olduğunu güvende olduklarını vurgulayarak başka ülkelere verecek alın teri olmadıklarını ve Türkiye'yi güçlendirmek için çalışacaklarını dile getirdi. Ukrayna'dan tahliye edilen Ahıskalı Türk vatandaşı Balabek Taşdanov tahliye ederken yardımcı olan herkese teşekkür etti. Gürgez Mukandinova gözyaşlarıyla Türkiye Cumhuriyeti devletine minnettar olduğunu dile getirerek teşekkür etti.