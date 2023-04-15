CHP Erzincan Milletvekili Adayı Mustafa Sarıgül: "Erzincan Topraklarında Ekilmeyen, Biçilmeyen Yer Kalmayacak.

CHP Erzincan Milletvekili adayı Mustafa Sarıgül, Erzincan’da; “Erzincan topraklarında ekilmeyen, biçilmeyen yer kalmayacak. Söz veriyorum. Bir süre sonra Almanya’daki, Fransa’daki, Ankara’daki, İstanbul’daki, İzmir’deki, Antalya’daki, Manisa’daki Erzincanlı hemşehrilerimiz buraya dönecekler ve bu toprakların güzelliklerini yaşayacaklar… Hiçbir zaman, yapamayacağım bir sözü asla söylemem” açıklamasını yaptı.

CHP Erzincan Milletvekili adayı Mustafa Sarıgül, Erzincan'da; "Erzincan topraklarında ekilmeyen, biçilmeyen yer kalmayacak. Söz veriyorum. Bir süre sonra Almanya'daki, Fransa'daki, Ankara'daki, İstanbul'daki, İzmir'deki, Antalya'daki, Manisa'daki Erzincanlı hemşehrilerimiz buraya dönecekler ve bu toprakların güzelliklerini yaşayacaklar… Hiçbir zaman, yapamayacağım bir sözü asla söylemem" açıklamasını yaptı.

CHP Erzincan Milletvekili adayı Mustafa Sarıgül, Erzincan'da seçim kampanyası ile ilgili konuştu. Sarıgül, şunları söyledi:

"Sandıklara giderken, düğüne gider gibi gideceğiz. Bayrama gider gibi gideceğiz. Evladımızın nişanına gider gibi gideceğiz. 14 Mayıs; demokrasinin, barışın, kardeşlik hukukun bayramı olsun. İstiyoruz ki 14 Mayıslar hiçbir zaman bitmesin. Erzincan'ımıza ayak attığım andan itibaren hiçbir siyasi parti farkı gözetmeden, bütün Erzincanlı hemşehrilerimin göstermiş olduğu ilgiye, alakaya teşekkür ediyorum.

Erzincan'da sanayiye, tarıma, hayvancılığa çok büyük önem vereceğiz. Erzincan topraklarında ekilmeyen, biçilmeyen yer kalmayacak. Söz veriyorum. Bir süre sonra Almanya'daki, Fransa'daki, Ankara'daki, İstanbul'daki, İzmir'deki, Antalya'daki, Manisa'daki Erzincanlı hemşehrilerimiz buraya dönecekler ve bu toprakların güzelliklerini yaşayacaklar. Erzincan toprakları; atalarım, dedelerim bana bu topraklarda dürüst olmayı öğrettiler. Mert olmayı, yiğit olmayı öğrettiler. Hiçbir zaman, yapamayacağım bir sözü asla söylemem.

Erzincan'da, hiçbir siyasi parti farkı gözetmem mümkün değil. Benim hemşehrimin başımın üzerinde yeri verdir. Bana oy versin, vermesin; bütün hemşehrilerimin vekili olacağım. Bizi seçen yurttaşlarımız bir tek gün pişman olmayacaklar. Bunu uzun yıllar Şişli'de başardım, Erzincan'da da başaracağıma inanıyorum. Erzincan'da sevgi kazanacak, Erzincan kazanacak, inşallah Türkiye kazanacak."