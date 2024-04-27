Fenerbahçeli İsmail Yüksek neden oyuna devam edemedi? İsmail Yüksek'e ne oldu?

Fenerbahçe, Trendyol Süper Lig'in 34. haftasındaki derbide Beşiktaş'ı konuk etti. Sarı-lacivertlilerde sakatlanan İsmail Yüksek, oyuna devam edemedi. Fenerbahçeli İsmail Yüksek neden oyuna devam edemedi? İsmail Yüksek'e ne oldu? İşte ayrıntılar...

İSMAİL YÜKSEK'E NE OLDU?

Trendyol Süper Lig'in 34. haftasındaki derbide Fenerbahçe ile Beşiktaş kozlarını paylaşıyor. Sarı-lacivertlilerde İsmail Yüksek, Semih Kılıçsoy ile yaşadığı iki mücadele sonrasında yerde kalktı ve oyuna devam edemedi. Büyük üzüntü yaşayan İsmail, sahayı gözyaşları içerisinde sedyeyle terk etti.

SAKATLIK SONRASI 2 DEĞİŞİKLİK

Teknik direktör İsmail Kartal, sakatlanan İsmail Yüksek'in yerine Rade Krunic'i oyuna aldı. Kartal, yabancı kuralı nedeniyle Becao'nun yerine de Çağlar Söyüncü'yü sahaya sürdü.

İşte o anlar;