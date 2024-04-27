DZEKO NEDEN YOK? Dzeko sakat mı, cezalı mı? Süper Lig'de ilk kez!

Süper Lig'in 34. haftasında derbi heyecanı yaşanıyor. Fenerbahçe, zirve takibini sürdürmek adına kritik maçta Beşiktaş'ı ağırlıyor. Karşılaşmanın ilk 11'leri belli olurken Sarı-Lacivertliler'de sürpriz bir karar dikkat çekti. DZEKO NEDEN YOK? Dzeko sakat mı, cezalı mı? İşte ayrıntılar...

DZEKO NEDEN YOK?

Fenerbahçe'nin Süper Lig'in 34. haftasındaki derbi maçında Beşiktaş'ı karşılayacağı mücadelede teknik direktör İsmail Kartal, Edin Dzeko'yu ilk 11'de sahaya sürmedi. Süper Lig'in 34. haftasında derbi coşkusu dorukta. Fenerbahçe, zirve yolunda önemli bir adım atmak için kritik maçta Beşiktaş'ı evinde konuk ediyor. İlk 11'ler açıklanırken Fenerbahçe cephesinde beklenmedik bir tercih göze çarpıyor.

Fenerbahçe'nin Beşiktaş karşısındaki 11'inde en dikkat çeken değişiklik santrfor pozisyonunda yaşandı. Sarı-Lacivertliler'in teknik direktörü İsmail Kartal, derbi mücadelesinde santrfor tercihini Edin Dzeko yerine Michy Batshuayi'den yana kullandı. Fenerbahçe'nin başlangıç ??onbirinde Livakovic, Osayi, Becao, Djiku, Ferdi, İsmail, Fred, Szymanski, İrfan Can, Tadic ve Batshuayi forma giyecek. Edin Dzeko ise ilerleyen dakikalarda şansını bekleyecek.

SÜPER LİG'DE BİR İLK

Edin Dzeko, Süper Lig'de bu sezon forma giydiği 32 maçın tamamında ilk 11'de başlamıştı. Bu maçlarda attığı 20 golle gol kralı yarışında önemli bir rol oynayan deneyimli oyuncu, Beşiktaş karşısında yedek kulübesinde başlayarak Süper Lig kariyerinde ilk kez bir maça ilk 11'de başlamadı.