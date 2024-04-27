Beşiktaş neden kırmızı kart yedi? #9917 Beşiktaş sahada neden 10 kişi?

Beşiktaş, Trendyol Süper Lig'in 34. haftasında deplasmanda Fenerbahçe ile karşı karşıya geldi. Siyah-beyazlılarda Fred'e yaptığı müdahale sonrası VAR incelemesinin ardından karar çıktı. Beşiktaş neden kırmızı kart yedi? Beşiktaş sahada neden 10 kişi? İşte ayrıntılar...

BEŞİKTAŞ NEDEN KIRMIZI KART YEDİ?

Beşiktaş, Trendyol Süper Lig'in 34. haftasındaki derbide Fenerbahçe'ye konuk oldu. Siyah-beyazlılarda Al Musrati, Fenerbahçeli Fred'e sert bir müdahalede bulundu ve hakem Volkan Bayarslan faul çalarak sarı kartına başvurdu.

VAR İNCELEMESİNİN ARDINDAN KIRMIZI KART ÇIKTI

VAR'dan gelen uyarıyı dikkate alan Bayarslan, incelemenin ardından sarı kartı iptal etti ve Al Musrati'ye direkt kırmızı kart verdi. Beşiktaş, 24. dakikadan itibaren sahada 10 kişi.

İşte kırmızı karta neden olan o faul;