Bursa'da Akpınar Mahallesindeki kentsel dönüşüm projesi için ilk imzaları atıldı

Bursa'da riskli alan olarak ilan edilen 2 bin 300 konutlu Akpınar Mahallesi'nde kentsel dönüşüm için ilk resmi imza noter huzurunda atıldı. Bakyapı İnşaat firması ilk kazmayı kısa sürede vuracak.

Merkez Osmangazi ilçesinde bulunan ve '1050 Konutları' olarak bilinen Akpınar Mahallesi'nde yüzler gülüyor. Bursa Büyükşehir Belediyesi'nce kentsel dönüşüm alanı ilan edilen 300 dönümlük araziye yayılmış 116 adet ayrı parseldeki blokların hak sahipleri, her binanın kendi parselinde yerinde dönüşümünü sağlayacak İnşaat firmasıyla ilk bloğun resmi sözleşmesini imzalamanın mutluluğunu yaşıyor.

Bursa'nın önde gelen inşaat firmalarından Bakyapı'nın Yönetim Kurulu Başkanı Veysel Bakgör, hazırladıkları projede tünel kalıp tekniği ile blok kaba yapısını inşa edeceklerini, bu şekilde yapı güvenlik standartlarının büyük depremlere dayanıklı olmasının yanında kısa sürede teslimatla birlikte lüks ve konforun da olacağını belirterek, karşılıklı güvenin tesis edildiğini ve nihayetinde proje için hak sahipleriyle anlaşıldığını ifade etti.

İmzaların atıldığı törende konuşan Veysel Bakgör, şunları söyledi: "Akpınar Mahallesi'nde kentsel dönüşümle ilgili noter huzurunda ilk imzaları attık. Daire sakinlerinin uzlaşı ve ortak kararıyla ortak bir protokol imzaladık. Kısmet olursa, çok kısa sürede riskli olan bu bölgede kentsel dönüşümü yapacağız. Böyle bir projeye öncülük ettiğimiz için gururluyuz. Çok kısa zamanda blokların temsilcileri ve sakinlerinin tamamıyla gereken görüşmeleri sağlayacağız. İmzaların devamı gelecek. Alnımızın akıyla bu projeyi gerçekleştireceğiz. 'Akpınar dönüşüyor, yerinde güzelleşiyor' sloganı doğrultusunda bire bir her parselin kendi alanında kentsel dönüşümünü gerçekleştireceğiz. Özellikle burası Bursa'nın ötesinde, Marmara Bölgesi hatta Türkiye'nin çok değerli bir kentsel dönüşüm alanı oluyor. Mevcut cadde ve sokaklarıyla Sosyal tesisleri ve okullariyla kamu binaları ile yaklaşık 300 dönümlük bir alanda 116 adet parselde dönüşüm gerçekleşecek. Biz kamunun böyle bir girişimin öncülüğünü yaptığı için mutluyuz. Umarım bu sonuç büyük riskleri içinde barındıran bu yapıların can ve mal güvenliğinde büyük kazanımlar elde edilmesine vesile olur."

İlk imzaları atan apartman sakinlerinden Mülazım Karakuş ve Naci Özdemir ise, "Blok olarak karar aldık. Evraklarımızı hazırladık. Bakyapı ile gereken anlaşmayı sağlıyoruz. Çok şükür noter huzurunda imzaları atıyoruz. Komşularımıza hayırlı olsun. 2011 yılından beri bugünü bekliyoruz. Kentsel dönüşüm kapsamına alınmış bölgedeki evlerimiz büyük bir sorun halindeydi. Bursa Büyükşehir Belediyesi'nin katkılarıyla bütün sorunlar aşıldı. Kurumsal yapısı çok güçlü bir firma ile anlaştık. Bugün resmiyete döktük. Kentimizin deprem kuşağında olması sebebiyle bu sorunun çözülmesi bizleri mutlu etti" diye konuştu. - BURSA