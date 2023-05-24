Batman'da sağanak ve dolu yağışı hayatı olumsuz etkiledi Batman'ın Sason ilçesinde ceviz büyüklüğünde yağan dolu ve ardından bastıran sağanak yağış hayatı olumsuz etkiledi.

Batman'da sağanak ve dolu yağışı hayatı olumsuz etkiledi

BATMAN - Batman'ın Sason ilçesinde ceviz büyüklüğünde yağan dolu ve ardından bastıran sağanak yağış hayatı olumsuz etkiledi.

Sason ilçesinde akşam saatlerinde başlayan dolu ve sağanak yağış, ilçe genelinde

Batman'da ceviz büyüklüğünde dolu yağdı. Sason ilçesinde akşam saatlerinde 20 dakika etkili olan şiddetli yağmur ve dolu yağışı, köy yollarını adeta sildi süpürdü. yağışlara dayanamayan bazı köy yolları üzerindeki köprülerde hasar oluştu.

İlçede şiddetli yağış ve akabinde gelen ceviz büyüklüğündeki dolu, köy yollarını ulaşıma kapattı, meyve bahçelerine zarar verdi. Dortböluk, İncesu ve Derince köylerinde dere yatakları taştı, arazilerde heyelan meydana geldi. Ceviz büyüklüğünde yağan dolu ise tarım arazilerindeki mahsullere zarar verdi. Yağışların ardından dere yataklarında kabaran sel sularını cep telefonu kameralarıyla kaydeden bazı köylüler, yağışın özellikle tarım arazilerinde zarara neden olduğunu belirtildi.