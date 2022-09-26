Aydın yerel: Efeler Belediyesi Tıp Fakültesi öğrencilerini ağırlamaya devam ediyor Yerel Haberler Aydın haberi: Adnan Menderes Üniversitesi (ADÜ) Tıp Fakültesi 6'ncı sınıf (intern) öğrencilerinin, halk sağlığı stajları çerçevesinde Efeler Belediyesi'ne gerçekleştirdikleri ziyaretler devam ediyor. Adnan Menderes Üniversitesi (ADÜ) Tıp Fakültesi 6'ncı sınıf (intern) öğrencilerinin, halk sağlığı stajları çerçevesinde Efeler Belediyesi'ne gerçekleştirdikleri ziyaretler devam ediyor. Efeler Belediyesi'nin birimlerini gezen öğrenciler, Sağlık İşleri Müdürü Dr. Eralp Atay'dan belediye birimlerinin görevleri sağlık hizmetleri, iş yeri hekimliği ve iş sağlığı güvenliği uygulamaları hakkında bilgi aldı. Efeler Belediye Başkanı Mehmet Fatih Atay'ın ses getiren Otizm Yaşam Merkezi, Prof. Dr. Aziz Sancar Matematik ve Bilim Parkı, Kitap Kafeler ve Kadın Aile Çocuk Psikososyal Destek Merkezi gibi projeleri hakkında detaylı bilgiler edindiler. Tıp Fakültesi öğrencilerinin ziyareti Kemer Mezarlığı'na yapılan ziyaret ile son buldu. - AYDIN Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Yerel Adnan Menderes Üniversitesi Efeler Yerel Haberler

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