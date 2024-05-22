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Aydın'da Canlı Hayvan Nakliyatı İçin Eğitim Toplantısı Düzenlendi

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Aydın İl Tarım ve Orman Müdürlüğü Hayvan Sağlığı ve Yetiştiriciliği Şubesi, canlı hayvan nakliyatı yapan ve yapmak isteyen kişilere yönelik eğitim toplantısı düzenledi. Eğitimler kapsamında çalışma izni, yetki belgesi ve yeterlilik belgesi düzenlendi.

Canlı hayvan nakli yapan veya yapmak isteyen nakliyeci, hayvan bakıcısı ve sürücüleri ile canlı hayvan ticareti yapan satıcılara yönelik Aydın İl Tarım ve Orman Müdürlüğü Hayvan Sağlığı ve Yetiştiriciliği Şubesi'nce eğitim toplantısı düzenlendi.

5996 sayılı Veteriner Hizmetleri, Bitki Sağlığı, Gıda ve Yem Kanunu'nuna dayanılarak hazırlanan 'Hayvanların Nakilleri Sırasında Refahı ve Korunması Yönetmeliği' ve 'Canlı Hayvan Ticareti Yapan Satıcıların Çalışma ve Denetlenmesi ile İlgili Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmelik' kapsamında eğitimler sürüyor. İlgili mevzuatın yayımlandığı tarih olan 18 Ocak 2012 tarihinden itibaren İl Müdürlüğü tarafından Aydın İl Tarım ve Orman Müdürlüğü tarafından verilen eğitimlerin sonunda bin 38 kişiye söz konusu eğitim verilerek, toplam 862 adet çalışma izni, yetki belgesi, yeterlilik belgesi düzenlendi.

Son dönemde de 56 yetiştiricinin katılımıyla Tarım ve Orman İl Müdürlüğü İncir Toplantı Salonu'nda eğitim gerçekleştirildi. Özellikle hayvan nakillerinde hayvan refahı ve bulaşıcı hayvan hastalıklarının kontrolünün sağlanmasına yönelik eğitim sonunda yapılan sınavda başarılı olan hayvan satıcılarına 'çalışma izni', nakliyecilere 'yetki belgesi', sürücü ve bakıcılara 'yeterlilik belgesi' düzenlenecek. - AYDIN

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Yerel

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