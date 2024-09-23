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Aydın'da Ahilik Haftası Kutlamaları Başladı

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Aydın'da düzenlenen törenle Ahilik Haftası kutlamaları başladı. Lokantacılık mesleğinden Aziz Düzgünel İlin Ahisi seçilirken, çeşitli ödüller takdim edildi. Aydın Esnaf ve Sanatkarlar Odaları Birliği Başkanı, gençlere ahilik değerlerini ve ahlakı aktarmanın önemini vurguladı.

Aydın'da Ahilik Haftası kutlamaları başladı

AYDIN - Aydın'da Ahilik Haftası kutlamaları düzenlenen törenle başlarken, lokantacılık mesleğini yapan Aziz Düzgünel İlin Ahisi seçildi.

Aydın'da 'Ahilik Haftası' kutlamaları çerçevesinde bir dizi etkinlik gerçekleştirildi. Aydın Valiliği önünde düzenlenen çelenk koyma programı ile başlayan etkinlikte ilin ahisi, ilin kalfası ve ilin çırağı seçilen kişilere ödülleri takdim edildi. Saygı duruşu ve İstiklal Marşı'nın okunmasıyla başlayan programda Ahilik Komitesi tarafından Atatürk büstüne çelenk sunuldu.

"Bu hafta bizim haftamız" diyerek sözlerine başlayan Aydın Esnaf ve Sanatkarlar Odaları Birliği Başkanı Muhammed Ali Künkcü öğrencilere yönelik yaptığı konuşmasında, "Bizler bu ahlakla, bu meslek dallarını bu güne kadar getirdik. Gelecek nesillere taşımak da gençlerin görevi. Biliyoruz ki onlar da bizlerden aldıkları bu bayrağı, bu nasihatları en iyi şekilde gelecek nesillere taşıyacaklardır. Ahi Evran-ı Veli'nin 'Gerektir ki, güzel ahlaktan aklı selimden dışarı adım atmayasın. Nefsine ve şeytana uymayasın. Haramdan, iğrençliklerden perhiz edesin. Sünnetleri kocaltmayasın. Elinle koymadığını götürmeyesin. Kimsenin sanatına tamah etmeyesin. Kimsenin çoluk çocuğuna hıyanet nazarı ile bakmayasın. Kimseye kibir, cimrilik ve haset etmeyesin. Her kimin ayıbım görürsen örtesin. Dünyaya aşırı muhabbet göstermeyesin. Senden büyüğe izzet-i ikram edesin. Hürmet ve hizmette bulunasın. Bir elinin ihtiyaçların için, bir elinin kazancını ise ahiret günü için fakir, fukaraya sarf edesin. Hayır işlerinde elinden geleni yapmakta kusur etmeyesin' nasihatı bizler için çok önemlidir. Ahilik bir insan bilimidir. Her şeyde, her çağda ve ortamda denge ve düzen tutturandır. Dağıtan değil, toparlayandır. Yakan değil yapan, dünya ve ahiret dengesini tutturandır. Ülke ve ülkenin varlığını karlılıklar, mutluluklar ve huzurlar sağlayandır. Gelecekte sizlerin bu öğütleri taşımanızı ve uygulamanızı bekliyoruz. Her alanda bizler var eden yüksek ahlakımız, terbiyemiz ve gücümüzdür. Gençlerimize baktıkça bunları görüyorum ve Ahilik Haftamızın hayırlı olmasını diliyorum" dedi.

Çelenk sunma töreninin ardından Ahilik İl Kutlama Komitesi, İlin Ahisi Aziz Düzgünel, İlin Kalfası Fikret Efe Adıgüzel ve İlin Çırağı Yunus Emre Sevil ve esnaf odası temsilcileri ile Aydın Valisi Yakup Canbolat'ı ziyaret etti. İlin Ahisi seçilen lokantacı Aziz Düzgünel'e Vali Canbolat tarafından plaket takdim edilirken, ahiliğin önemli sembollerinden olan şed kuşatıldı. Vali Canbolat daha sonra İlin Kalfası Fikret Efe Adıgüzel ve İlin Çırağı Yunus Emre Sevil'e hediyelerini vererek mesleklerinde başarılar diledi.

Yılın ahisi seçilen Aziz Düzgünel, "Uzun yıllardır mesleğime emek verdim. Emeğimin karşılığını da düzgün güzel ahlaklı elemanlar yetiştirerek aldım. Onlarla her zaman gurur duyuyorum. Şu anda hayatımın en mutlu ve güzel anını yaşıyorum" diye konuşarak gençlere meslek hayatları boyunca güzel ahlaklı ve dürüst olmalarını öğütledi.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / MURAT UÇKAÇ - Yerel

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