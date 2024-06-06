Bakırköy'de köpeğe cinsel istismar! Şahıs tutuklandı mı? Olay ne, nerede oldu?
Bakırköy'de gerçekleşen bir olayda, bir köpeğe cinsel istismarda bulunulduğu iddia edildi. Olayın detayları ve şüpheli hakkında alınan karar kamuoyu tarafından merakla bekleniyor.
Bakırköy'de bir köpeğe cinsel istismarda bulunan şüpheli, polis ekipleri tarafından gözaltına alındı. Şenlikköy Mahallesinde meydana gelen olayda, çevredeki mahalleli tarafından beslenen bir köpeği, şüpheli bir kişi arsadaki ağaçlık alana götürüp cinsel istismarda bulundu. Peki, Şahıs tutuklandı mı? Olay ne, nerede oldu?
OLAY NE?
Bakırköy'de köpeğe cinsel istismarda bulunan şüpheli polis ekipleri tarafından yakalanarak gözaltına alındı. Adliyeye sevk edilen şüpheliye vatandaşlar polis merkezi önünde tepki gösterdi. Şüphelinin köpekle sokakta yürüdüğü anlar güvenlik kamerasına da yansıdı.
OLAY NEREDE OLDU?
Olay, Şenlikköy Mahallesinde boş arazideki ağaçlık alanda meydana geldi. İddiaya göre çevredeki mahalleli tarafından beslenen bir köpeği, şüpheli bir kişi arsadaki ağaçlık alana götürüp cinsel istismarda bulundu. Şüpheli daha sonra olay yerinden ayrıldı. Köpeğin bitkin olduğu fark eden mahalle sakinleri, durumu polis ekiplerine bildirdi. Şenlikköy Polis Merkezi Amirliği konuyla ilgili çalışma başlatırken, köpek Bakırköy Belediyesi Veteriner Hekimliği tarafından sağlık kontrolüne götürüldü.
ŞAHIS TUTUKLANDI MI?
Polis ekipleri titiz bir çalışma yaparak, olayın meydana geldiği alan ve çevresindeki güvenlik kameralarını incelemeye aldı. Şüphelinin kimliği ve ikamet adresi kısa sürede tespit edildi. Kimliğinin P.T. olduğu belirlenen kişinin Küçükçekmece'de bir inşaatta bekçilik yaptığı belirlendi. Veteriner hekimlikte yapılan sağlık kontrolünde köpeğin bir çok kez cinsel istismara uğradığı tespit edildi. Şüpheli P.T. nin köpekle sokakta yürümesi güvenlik kamerasına yansırken çevredekilerin P.T.'yi polis merkezine gelerek teşhis ettiği öğrenildi. P.T., polis ekipleri tarafından adliyeye sevk edilirken bir grup hayvan sever şüpheliyi protesto etti.