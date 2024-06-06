Bakırköy'de köpeğe cinsel istismar! Şahıs tutuklandı mı? Olay ne, nerede oldu?

Bakırköy'de bir köpeğe cinsel istismarda bulunan şüpheli, polis ekipleri tarafından gözaltına alındı. Şenlikköy Mahallesinde meydana gelen olayda, çevredeki mahalleli tarafından beslenen bir köpeği, şüpheli bir kişi arsadaki ağaçlık alana götürüp cinsel istismarda bulundu. Peki, Şahıs tutuklandı mı? Olay ne, nerede oldu?

OLAY NE?

Bakırköy'de köpeğe cinsel istismarda bulunan şüpheli polis ekipleri tarafından yakalanarak gözaltına alındı. Adliyeye sevk edilen şüpheliye vatandaşlar polis merkezi önünde tepki gösterdi. Şüphelinin köpekle sokakta yürüdüğü anlar güvenlik kamerasına da yansıdı.

OLAY NEREDE OLDU?

Olay, Şenlikköy Mahallesinde boş arazideki ağaçlık alanda meydana geldi. İddiaya göre çevredeki mahalleli tarafından beslenen bir köpeği, şüpheli bir kişi arsadaki ağaçlık alana götürüp cinsel istismarda bulundu. Şüpheli daha sonra olay yerinden ayrıldı. Köpeğin bitkin olduğu fark eden mahalle sakinleri, durumu polis ekiplerine bildirdi. Şenlikköy Polis Merkezi Amirliği konuyla ilgili çalışma başlatırken, köpek Bakırköy Belediyesi Veteriner Hekimliği tarafından sağlık kontrolüne götürüldü.

ŞAHIS TUTUKLANDI MI?