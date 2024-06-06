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Ana de Armas kimdir? Ana de Armas kaç yaşında, nereli? Fenerbahçe'nin yeni reklam yüzü kim oldu?

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Ünlü aktris Ana de Armas, Fenerbahçe'nin yeni reklam yüzü oldu. Ana de Armas, kaç yaşında ve nereli olduğu merak konusu oldu. Ana de Armas, Küba doğumlu ve 33 yaşında olan başarılı bir aktristir.

Sarı-lacivertlilerin tanıtım için dünyaca ünlü yıldız model ve oyuncu Ana de Armas ile anlaştığı iddia edildi. İddiaya göre ünlü isim Fenerbahçe'nin yeni reklam yüzü olarak kullanılacak ve bu kapsamda üç farklı çekim yapılacak. Peki, Ana de Armas kimdir? Ana de Armas kaç yaşında, nereli? Fenerbahçe'nin yeni reklam yüzü kim oldu?

ANA DE ARMAS KİMDİR?

Ana de Armas, Küba doğumlu İspanyol oyuncudur. 30 Nisan 1988'de Santa Cruz del Norte, Küba'da doğdu ve oyunculuk kariyerine Küba'da başladı. Daha sonra İspanya'ya taşındı ve burada popüler bir televizyon dizisi olan "El Internado" (2007-2010) ile tanındı.

Ana de Armas, uluslararası alanda tanınmaya başladığı Hollywood kariyerine "Knock Knock" (2015) ve "War Dogs" (2016) gibi filmlerle adım attı. Ancak asıl çıkışını, 2017 yılında Denis Villeneuve'ün yönettiği bilim kurgu filmi "Blade Runner 2049"da Joi karakteri ile yaptı. 2019 yılında Rian Johnson'ın yönettiği "Knives Out" filmindeki Marta Cabrera rolüyle büyük beğeni topladı ve Altın Küre Ödülü'ne aday gösterildi.

Sonraki yıllarda, "No Time to Die" (2021) filminde Paloma karakterini canlandırarak James Bond serisinde yer aldı ve "The Gray Man" (2022) filminde de önemli rollerden birini üstlendi. Ayrıca, 2022 yılında Marilyn Monroe'yu canlandırdığı "Blonde" filmi ile de dikkat çekti.

Ana de Armas, oyunculuk yeteneği ve karizması ile kısa sürede Hollywood'un aranan isimlerinden biri haline gelmiştir. Hem bağımsız filmlerde hem de büyük bütçeli yapımlarda başarılı performanslar sergilemeye devam etmektedir.

Ana de Armas kimdir? Ana de Armas kaç yaşında, nereli? Fenerbahçe'nin yeni reklam yüzü kim oldu?

FENERBAHÇE'NİN YENİ REKLAM YÜZÜ KİM OLDU?

Dünyaca ünlü teknik adam Mourinho ile anlaşmasıyla dikkatleri çeken Fenerbahçe için şimdi de ünlü bir model ile takımın reklam yüzü olması konusunda anlaştığı öne sürüldü.

Ana de Armas kimdir? Ana de Armas kaç yaşında, nereli? Fenerbahçe'nin yeni reklam yüzü kim oldu?

Ana de Armas kimdir? Ana de Armas kaç yaşında, nereli? Fenerbahçe'nin yeni reklam yüzü kim oldu?

Kaynak: Haberler.com / Gündem

Ana de Armas Reklamcılık Fenerbahçe İspanya Küba Gündem Sinema Magazin Spor Haberler

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