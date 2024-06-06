Deprem nerede oldu? Depremin büyüklüğü ne?

Adıyaman'da Çelikhan merkezli 4.2 büyüklüğünde bir deprem meydana geldi. Şu ana kadar ekiplere olumsuz bir ihbar ulaşmadı. Deprem nerede oldu? Depremin büyüklüğü ne?

DEPREM NEREDE OLDU?

6 Şubat depremlerinde en büyük hasarı alan kentlerden biri olan Adıyaman'da bir deprem daha meydana geldi.

DEPREM SAAT KAÇTA OLDU?

Saat 13.37'de gerçekleşen sarsıntının merkez üssü, Çelikhan ilçesi olarak belirlendi.

DEPREMİN BÜYÜKLÜĞÜ NE?

Deprem kuşağı üzerinde yer alan Türkiye'de zaman zaman korkutan sarsıntılar meydana geliyor. O yıkıcı afetlerden en büyüğü 6 Şubat 2023'te meydana gelmiş ve 11 ilimiz etkilenmişti. Depremin yaralarının sarıldığı bölgelerden biri olan Adıyaman'da yeni bir sarsıntı yaşandı. 4.2 şiddetindeki depremi hisseden vatandaşlar kendilerini korku ve panikle dışarı attı.