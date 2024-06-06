Üye Girişi
Haberler

Deprem nerede oldu? Depremin büyüklüğü ne?

Güncelleme:
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Son dakika haberlerine göre bir deprem meydana geldi. Yetkililer, vatandaşları bilgilendirmek için çalışmalarını sürdürüyor. İlgili kurumlar, depremin ardından oluşabilecek hasarları tespit etmek için harekete geçti. Vatandaşlar, depremin nerede olduğunu ve ne kadar büyük olduğunu öğrenmek için bekliyor.

Adıyaman'da Çelikhan merkezli 4.2 büyüklüğünde bir deprem meydana geldi. Şu ana kadar ekiplere olumsuz bir ihbar ulaşmadı. Deprem nerede oldu? Depremin büyüklüğü ne?

DEPREM NEREDE OLDU?

6 Şubat depremlerinde en büyük hasarı alan kentlerden biri olan Adıyaman'da bir deprem daha meydana geldi.

Deprem nerede oldu? Depremin büyüklüğü ne?

DEPREM SAAT KAÇTA OLDU?

Saat 13.37'de gerçekleşen sarsıntının merkez üssü, Çelikhan ilçesi olarak belirlendi.

Deprem nerede oldu? Depremin büyüklüğü ne?

DEPREMİN BÜYÜKLÜĞÜ NE?

Deprem kuşağı üzerinde yer alan Türkiye'de zaman zaman korkutan sarsıntılar meydana geliyor. O yıkıcı afetlerden en büyüğü 6 Şubat 2023'te meydana gelmiş ve 11 ilimiz etkilenmişti. Depremin yaralarının sarıldığı bölgelerden biri olan Adıyaman'da yeni bir sarsıntı yaşandı. 4.2 şiddetindeki depremi hisseden vatandaşlar kendilerini korku ve panikle dışarı attı.

Deprem nerede oldu? Depremin büyüklüğü ne?

Kaynak: Haberler.com / Gündem

Adıyaman Deprem Doğal Afetler 3.Sayfa Gündem Dünya Haberler Son Dakika

Adıyaman'da 4.2 büyüklüğünde deprem meydana geldi

Adıyaman'da 4.2 büyüklüğünde deprem meydana geldi

 İstanbul'da korkunç saldırı! Aracına çok sayıda mermi isabet eden öğretmen hayatını kaybetti

İstanbul'da korkunç saldırı! Aracına çok sayıda mermi isabet eden öğretmen hayatını kaybetti

 Müge Anlı'da mide bulandıran cinayet itirafı: Halamla babaannem bir adamı öldürüp kıyma makinasında çekti

Müge Anlı'da mide bulandıran cinayet itirafı: Halamla babaannem bir adamı öldürüp kıyma makinasında çekti

 Koca şiddetine daha fazla dayanamadı! Mahalleli, dayakçı kocanın kaburgalarını kırdı

Koca şiddetine daha fazla dayanamadı! Mahalleli, dayakçı kocanın kaburgalarını kırdı
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
title