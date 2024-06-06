Mert Hakan kalacak mı? Acun Ilıcalı ne yanıt verdi?

Fenerbahçe'nin başkan adayı Ali Koç ve yönetim listesinde yer alan Acun Ilıcalı, Sports Digitale'e açıklamalarda bulundu. Ilıcalı, "Mert Hakan Yandaş takımda kalacak mı?" sorusuna hiç düşünmeden yanıt verdi. Mert Hakan kalacak mı? Acun Ilıcalı ne yanıt verdi? İşte merak edilenler...

MERT HAKAN KALACAK MI?

Süper Lig devi Fenerbahçe'de başkan adayı Ali Koç'un yönetim listesinde bulunan Acun Ilıcalı, Sports Digitale'e açıklamalarda bulundu. Sunucunun gelecek sezon takımda kalıp kalmayacağı büyük merak konusu olan futbolculardan birisi olan Mert Hakan için "Takımda kalacak mı?" sousunu da yanıtlayan Ilcalı, "Mert Hakan Yandaş kalacak gibi düşünüyorum. Şu anda konuşulan bir konu" dedi.