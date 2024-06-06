Mert Hakan kalacak mı? Acun Ilıcalı ne yanıt verdi?
Mert Hakan kalacak mı? Acun Ilıcalı ne yanıt verdi? Ünlü televizyoncu Acun Ilıcalı, Mert Hakan'ın durumu hakkında açıklama yaptı. Mert Hakan'ın geleceği konusundaki belirsizlik devam ederken, Ilıcalı'nın verdiği yanıt merak konusu oldu.
Fenerbahçe'nin başkan adayı Ali Koç ve yönetim listesinde yer alan Acun Ilıcalı, Sports Digitale'e açıklamalarda bulundu. Ilıcalı, "Mert Hakan Yandaş takımda kalacak mı?" sorusuna hiç düşünmeden yanıt verdi. Mert Hakan kalacak mı? Acun Ilıcalı ne yanıt verdi? İşte merak edilenler...
MERT HAKAN KALACAK MI?
Süper Lig devi Fenerbahçe'de başkan adayı Ali Koç'un yönetim listesinde bulunan Acun Ilıcalı, Sports Digitale'e açıklamalarda bulundu. Sunucunun gelecek sezon takımda kalıp kalmayacağı büyük merak konusu olan futbolculardan birisi olan Mert Hakan için "Takımda kalacak mı?" sousunu da yanıtlayan Ilcalı, "Mert Hakan Yandaş kalacak gibi düşünüyorum. Şu anda konuşulan bir konu" dedi.