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Yurt dışı harç pulu ne kadar 2024? #9992 Yurt dışı çıkış harcına zam mı geldi?

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Yurt dışı harç pulu ne kadar 2024? Yurt dışına çıkacak olanlar, "Yurt dışı harç puluna zam mı geldi?" sorusuna yanıt arıyor. Yurt dışı harç pulu ne kadar geçerli ve nereden alınır merak ediliyor. Peki, Yurt dışı harç pulu ne kadar oldu?

Yurt dışı çıkış harcına zam mı geldi? Yurt dışı harç pulu ne kadar geçerli? Yurt dışı harç pulu nereden alınır? soruları gündeme geliyor. Gelir İdaresi Başkanlığı (GİB), vatandaşların yurt dışına çıkış harcına yönelik spekülatif haberler nedeniyle mağdur olmamaları için uyarıda bulundu. Yurt dışı harç pulundan kimler muaf? Yurt dışı harç pulu ne kadar 2024? Detaylar haberimizdedir…

YURT DIŞI ÇIKIŞI HARCINA ZAM MI GELDİ?

150 TL olan yurt dışı çıkış harcı ücretinin 10 katına çıkarak 1500 TL olacağı söylentileri sonrası vatandaşlar harç pulu stoklamaya başladı. Gelir İdaresi Başkanlığı'ndan yapılan açıklamada zam iddiası yalanlanmadı; ancak "Yurt dışına çıkış harcının, yurt dışına çıkış tarihinde yürürlükte bulunan tutarlar üzerinden ödenmesi gerekir" denilerek stokçular uyarıldı.

YURT DIŞI HARÇ PULU NE KADAR 2024?

2024 yılı yurt dışı çıkış harcı150 TL olarak satılıyor.

Haberler.com / Sena Demiröz - Gündem

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