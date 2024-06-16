Bayram tatilinde bankalar açık mı, çalışıyor mu? Kurban Bayramı haftası bankalar kapalı mı?

Kurban Bayramı'nda bankalar açık mı, kapalı mı araştırılıyor. Arefe günü noter çalışıyor mu, yarım gün mü sorusu gündeme geliyor. Kurban Bayramı'nda bankalar çalışıyor mu? 15-19 Haziran Kurban Bayramı'nda bankalar çalışıyor mu? Kurban Bayramı haftası bankalar kapalı mı? Detaylar haberimizdedir…

AREFE GÜNÜ BANKALAR AÇIK MI, KAPALI MI?

Arife günü 15 Haziran Cumartesi gününe denk gelmektedir. Bu nedenle bankalar hizmet vermeyecektir.

KURBAN BAYRAMI'NDA BANKALAR ÇALIŞIYOR MU?

Kurban Bayramı kamu çalışanlarına 9 günlük tatil edildi. Kurban Bayramı süresince resmi tatil olduğu için bankalar hizmet vermeyecektir. Bankalar, 20 Haziran Perşembe ve 21 Haziran Cuma tarihlerinde hizmet verecektir.

KURBAN BAYRAMI TATİLİ KAÇ GÜN?

15 Haziran Cumartesi: Arife günü

16 Haziran Pazar: Bayramın 1. günü

17 Haziran Pazartesi: Bayramın 2. günü

18 Haziran Salı: Bayramın 3. günü

19 Haziran Çarşamba: Bayramın 4. günü

20 Haziran Perşembe: Bayram tatili

21 Haziran Cuma: Bayram tatili

BAYRAM TATİLİ NE ZAMAN BAŞLIYOR, NE ZAMAN BİTİYOR?

2024 Kurban Bayramı tatili 16-19 Haziran tarihleri arasında dört gün sürecektir. Bayram tatili arife günü olan 15 Haziran Cumartesi günü öğleden sonra başlayacak ve 19 Haziran Çarşamba günü sona erecektir. Bu tarihler arasında resmi tatil kapsamında birçok kurum ve kuruluş kapalı olacak.