Sırbistan-İngiltere maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda? Sırbistan-İngiltere maçı şifresiz mi?
UEFA Euro 2024 maçı hedefine ulaşmak isteyen Sırbistan-İngiltere bugün karşı karşıya geliyor. Haftanın en önemli maçlarından biri olan Sırbistan-İngiltere maçı öncesi, maç ne zaman, hangi kanalda, şifresiz mi, maçın hakemi kim sorularının yanıtları merak ediliyor. Peki, Sırbistan-İngiltere maçı ne zaman?
Süper Kupa maçı heyecanla beklenen müsabakada Sırbistan-İngiltere karşı karşıya gelecek. Sporseverlerin merakla beklediği maç öncesi Sırbistan-İngiltere maçı şifresiz mi? Sırbistan-İngiltere maçı hakemi kim? Sırbistan-İngiltere maçı ne zaman, hangi kanalda sorularının yanıtları araştırıldı. Sırbistan-İngiltere maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda? Sırbistan-İngiltere maçı şifresiz mi? Detaylar haberimizdedir…
16-06-2024 SIRBİSTAN VS İNGİLTERE MAÇI HANGİ KANALDA SAAT KAÇTA YAYINLANACAK?
Sırbistan ile İngiltere arasındaki UEFA Euro 2024 maçı, TRT 1 kanallarından canlı maç izlenebilecek.
SIRBİSTAN-İNGİLTERE MAÇI TRT 1 CANLI MAÇ İZLEMEK İÇİN FREKANS VE PLATFORM BİLGİLERİ
TRT 1, Digiturk 23, D Smart 26, Kablo TV 22, Tivibu 22, Turkcell TV+ 21, Fil Box 20, Vodafone TV 21 numaralı kanallar ile Türksat uydusu ve internet üzerinden şifresiz olarak izlenebilmektedir.
SIRBİSTAN-İNGİLTERE MAÇI HANGİ GÜN?
Sırbistan-İngiltere Maçı, 16 Haziran Pazar günü oynanacak.
SIRBİSTAN-İNGİLTERE MAÇI SAAT KAÇTA?
Sırbistan-İngiltere Maçı, saat 22:00 başlayacak.
SIRBİSTAN-İNGİLTERE MAÇI NEREDE OYNANACAK?
Sırbistan ve İngiltere, karşı karşıya geleceği UEFA Euro 2024 maçı, Gelsenkirchen'da, Veltins Arena Stadyumu'nda oynanacak.