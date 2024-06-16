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Sırbistan-İngiltere maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda? Sırbistan-İngiltere maçı şifresiz mi?

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UEFA Euro 2024 maçı hedefine ulaşmak isteyen Sırbistan-İngiltere bugün karşı karşıya geliyor. Haftanın en önemli maçlarından biri olan Sırbistan-İngiltere maçı öncesi, maç ne zaman, hangi kanalda, şifresiz mi, maçın hakemi kim sorularının yanıtları merak ediliyor. Peki, Sırbistan-İngiltere maçı ne zaman?

Süper Kupa maçı heyecanla beklenen müsabakada Sırbistan-İngiltere karşı karşıya gelecek. Sporseverlerin merakla beklediği maç öncesi Sırbistan-İngiltere maçı şifresiz mi? Sırbistan-İngiltere maçı hakemi kim? Sırbistan-İngiltere maçı ne zaman, hangi kanalda sorularının yanıtları araştırıldı. Sırbistan-İngiltere maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda? Sırbistan-İngiltere maçı şifresiz mi? Detaylar haberimizdedir…

16-06-2024 SIRBİSTAN VS İNGİLTERE MAÇI HANGİ KANALDA SAAT KAÇTA YAYINLANACAK?

Sırbistan ile İngiltere arasındaki UEFA Euro 2024 maçı, TRT 1 kanallarından canlı maç izlenebilecek.

SIRBİSTAN-İNGİLTERE MAÇI TRT 1 CANLI MAÇ İZLEMEK İÇİN FREKANS VE PLATFORM BİLGİLERİ

TRT 1, Digiturk 23, D Smart 26, Kablo TV 22, Tivibu 22, Turkcell TV+ 21, Fil Box 20, Vodafone TV 21 numaralı kanallar ile Türksat uydusu ve internet üzerinden şifresiz olarak izlenebilmektedir.

SIRBİSTAN-İNGİLTERE MAÇI HANGİ GÜN?

Sırbistan-İngiltere Maçı, 16 Haziran Pazar günü oynanacak.

SIRBİSTAN-İNGİLTERE MAÇI SAAT KAÇTA?

Sırbistan-İngiltere Maçı, saat 22:00 başlayacak.

SIRBİSTAN-İNGİLTERE MAÇI NEREDE OYNANACAK?

Sırbistan ve İngiltere, karşı karşıya geleceği UEFA Euro 2024 maçı, Gelsenkirchen'da, Veltins Arena Stadyumu'nda oynanacak.

Haberler.com / Sena Demiröz - Gündem

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