Sırbistan-İngiltere maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda? Sırbistan-İngiltere maçı şifresiz mi?

Süper Kupa maçı heyecanla beklenen müsabakada Sırbistan-İngiltere karşı karşıya gelecek. Sporseverlerin merakla beklediği maç öncesi Sırbistan-İngiltere maçı şifresiz mi? Sırbistan-İngiltere maçı hakemi kim? Sırbistan-İngiltere maçı ne zaman, hangi kanalda sorularının yanıtları araştırıldı. Sırbistan-İngiltere maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda? Sırbistan-İngiltere maçı şifresiz mi? Detaylar haberimizdedir…

16-06-2024 SIRBİSTAN VS İNGİLTERE MAÇI HANGİ KANALDA SAAT KAÇTA YAYINLANACAK?

Sırbistan ile İngiltere arasındaki UEFA Euro 2024 maçı, TRT 1 kanallarından canlı maç izlenebilecek.

SIRBİSTAN-İNGİLTERE MAÇI TRT 1 CANLI MAÇ İZLEMEK İÇİN FREKANS VE PLATFORM BİLGİLERİ

TRT 1, Digiturk 23, D Smart 26, Kablo TV 22, Tivibu 22, Turkcell TV+ 21, Fil Box 20, Vodafone TV 21 numaralı kanallar ile Türksat uydusu ve internet üzerinden şifresiz olarak izlenebilmektedir.

SIRBİSTAN-İNGİLTERE MAÇI HANGİ GÜN?

Sırbistan-İngiltere Maçı, 16 Haziran Pazar günü oynanacak.

SIRBİSTAN-İNGİLTERE MAÇI SAAT KAÇTA?

Sırbistan-İngiltere Maçı, saat 22:00 başlayacak.

SIRBİSTAN-İNGİLTERE MAÇI NEREDE OYNANACAK?

Sırbistan ve İngiltere, karşı karşıya geleceği UEFA Euro 2024 maçı, Gelsenkirchen'da, Veltins Arena Stadyumu'nda oynanacak.