Adnan Ünverdi, Çalışan Gazeteciler Günü'nü Kutladı

Gaziantep Sanayi Odası (GSO) Yönetim Kurulu Başkanı Adnan Ünverdi, her şartta kamuoyunun bilgilendirilmesi için özveriyle çalışan basın mensuplarının 10 Ocak Çalışan Gazeteciler Günü'nü kutladı.

Günümüzde internet ve sosyal medya ile birlikte bilgiye ve habere erişimin çeşitlendiğine dikkati çeken Ünverdi, "Teknolojinin ve buna bağlı olarak dijitalleşmenin yaşamın tüm alanlarını kuşattığı bir dönemi hep birlikte yaşıyoruz. Her telefon bugün bir kitle iletişim aracı haline gelmiştir. Ancak bu noktada bilgi kirliliği, maksatlı, kamuoyunu yanıltıcı bilgi paylaşımı bugün en büyük sorunların başında gelmektedir. Basın etik ilkeleri çerçevesinde, objektif, güven veren ve bu işi kendisine meslek edinmiş yayın kuruluşlarımızın yaptığı her haber çok değerlidir. Çünkü basın mensubu kendi çıktığı haberin altına imza atmakta ve bunun sorumluluğunu taşımaktadır. Bu doğrultuda, günümüz şartlarında mesai kavramı olmaksızın mücadelesini sürdüren, en zoru olan fikrinin emeğiyle çalışan, duruşuyla örnek olan, ekonomimizin gelişmesi adına yürütmüş olduğumuz proje ve çalışmaların duyurulmasını sağlayan, şehrimizin ve ülkemizin gelişip büyümesine katkıda bulunan ve bu anlamda doğru bilgiye ulaşmamızı sağlayan tüm basın mensuplarımıza teşekkür ediyorum. Bu alanda akıl ve alın teriyle hem sahada hem masada yazıları ve haberleriyle her alanda bugünümüze ve yarınlarımıza ışık tutan tüm basın mensuplarına çalışmalarında kolaylıklar diliyorum. 10 Ocak Çalışan Gazeteciler Günü'nü kutluyor, ebediyete irtihal eden tüm basın mensuplarımızı rahmetle anıyor, yerel ve ulusal basınımızın çok değerli çalışanlarına, temsilcilerine ve yöneticilerine sağlık, mutluluk ve başarılar temenni ediyorum" ifadelerine yer verdi. - GAZİANTEP