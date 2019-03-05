Yerel Seçime Doğru

Anayasa Komisyonu Başkanı ve AK Parti Yozgat Milletvekili Bekir Bozdağ, Yozgat ve ilçelerinin AK Parti iktidarı ile hizmetlere kavuştuğunu belirterek, bu hizmetlerin bundan sonra da devam edeceğini söyledi.

Bozdağ, Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez ile birlikte AK Parti Sorgun Seçim Koordinasyon Merkezini ziyaret etti.

Burada konuşan Bozdağ, Türkiye'de olduğu gibi Sorgun'da da her alanda büyük bir atlama ve sıçrama yapıldığını söyledi.

Türkiye'nin madenler konusunda da düne göre çok ileri bir noktaya geldiğini anlatan Bozdağ, şöyle konuştu:

"İnşallah yarınlarımızı daha iyi olacaktır. Sorgun'umuzun, Yozgat'ımızın enerji kaynakları, maden kaynakları da gerçekten bize göre en üst düzeyde. Sorgun bunlardan en zengin olanların başındadır. Bir yandan termal su kaynakları, bir yandan kömür kaynakları, diğer yandan uranyum yataklarıyla Sorgun gerçekten bir maden kentidir, bir enerji kentidir. İnşallah yeni dönemde Sayın Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanımızın onun öncülüğünde hükümetimizin yapacağı katkılarla bu madenler yerin üstündeki saygıdeğer hemşehrilerimiz için ayrı bir nimete, ayrı bir berekete elbette dönüşecektir. Onun için de ben bugüne kadar verdikleri destekten dolayı sayın bakanımıza ve onun şahsında hükümetimize ayrıca şükranlarımı sunuyorum."

Bozdağ sözlerini şöyle sürdürdü:

"31 Mart'a giderken Sorgun'umuz inşallah Cumhurbaşkanımızın son mitingde verdiği müjdeler ve diğer atılımlarla yeni bir atalım dönemine girecektir. Bir yandan Sarıhamzalı barajı, bir yandan Yenice barajı içme suyu konusunda Sorgun'un geleceğe dönük yüz yıllık su ihtiyacını karşılayacaktır. Organize Hayvancılık Bölgesi, Sorgun'a ayrı bir güç katacaktır, yine Sorgun'umuza yapılacak yeni çevre yolu, Sorgun içerisindeki trafiği rahatlatacaktır. Devreye girecek hızlı tren, Sorgun'umuz ayrı bir hıza kavuşturacaktır. 2022'de faaliyete girecek havaalanımızı Sorgun'umuzu daha iyi bir noktaya taşıyacaktır. Allah'ın izniyle bu ekip alın teri ekibidir. Emek ekibidir, millet için geceyi gündüze katma ekibidir. Yeniden güç verdiğinizde aynı inançla Sorgun ve Yozgat için alın teri dökmeye devam edecektir."

Kaynak: AA