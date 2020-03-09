Yeni Malatyaspor'da Trabzonspor mesaisi sürüyor
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Yeni Malatyaspor'da Trabzonspor mesaisi sürüyor

Süper Lig'de erteleme maçında 11 Mart Çarşamba günü saat 20.00'de Trabzonspor ile karşılaşacak olan Yeni Malatyaspor, maçın hazırlıklarını yaptığı antrenmanla sürdürdü.

09.03.2020 13:05 | Son Güncelleme: 09.03.2020 13:05
Yeni Malatyaspor'da Trabzonspor mesaisi sürüyor

Süper Lig'de erteleme maçında 11 Mart Çarşamba günü saat 20.00'de Trabzonspor ile karşılaşacak olan Yeni Malatyaspor, maçın hazırlıklarını yaptığı antrenmanla sürdürdü.

Teknik Direktör Hikmet Karaman yönetiminde hazırlıklarını sürdüren Yeni Malatyaspor'da, Trabzonspor maçı öncesi eksik oyuncu sayısının fazlalığı dikkat çekiyor.

Issam Chebake, Teenage Hadebe ve Mustafa Akbaş kart cezalısı oldukları için Karim Hafez, Remi Wolter, Youssouf Ndayishimiye ve Vidar Kjartansson da oynama izinleri olmadıkları için Trabzonspor maçında forma giyemeyecek.

Sarı-kırmızılılar yarın yapacağı idmanın ardından kampa girerek maç saatini beklemeye başlayacak.

(İHA)

Spor Toto Süper Lig Maç Sonuçları ve Puan Durumu

Kaynak: İHA

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