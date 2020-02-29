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Yatırımcı rehberi (8)

Borsa İstanbul'da geçen hafta işlem gören hisse senetlerinin kapanış fiyatları ile haftalık ve yıl başına göre değişim oranları şöyle:
Tüm hisseler Kapanış Fiyatı Haftalık Getiri (%) Yıl Başına Göre Getiri (%)
A.

29.02.2020 11:06 | Son Güncelleme: 29.02.2020 11:06
Yatırımcı rehberi (8)

'da geçen hafta işlem gören hisse senetlerinin kapanış fiyatları ile haftalık ve yıl başına göre değişim oranları şöyle:

Tüm hisseler Kapanış Fiyatı Haftalık Getiri (%) Yıl Başına Göre Getiri (%)
A.V.O.D Gıda ve Tarım 1,99 -8,29 6,99
Acıpayam Selüloz 6,22 -12,76 -2,35
Adana Çimento (A) 8,43 -11,45 -13,18
Adana Çimento (B) 6,60 -3,37 -7,43
Adana Çimento (C) 1,93 -1,53 -13,45
Adel Kalemcilik 13,50 -6,25 -14,01
Adese Alışveriş Ticaret 1,38 -8,61 -3,38
Afyon Çimento 6,20 -8,55 -1,27
Ak Enerji 1,05 -2,78 -3,67
Akbank 6,76 -12,09 -16,65
Akçansa 9,07 -9,48 -9,66
Akdenız Güvenlık Hız. 1,80 -10,45 -14,69
Akfen GMYO 3,48 -5,95 -14,07
Akın Tekstil 13,32 -6,66 -3,41
Akiş GMYO 3,80 -6,86 -5,94
Akmerkez GMYO 24,72 -12,22 4,39
Aksa 7,90 3,54 0,91
Aksa Enerji 3,55 -5,08 -6,58
Aksigorta 6,32 -3,66 3,78
Aksu Enerji 9,80 -16,88 -34,10
Alarko Carrıer 51,85 -7,08 -13,58
Alarko GMYO 14,07 -2,72 -7,33
Alarko Holding 5,57 -8,69 -6,39
Albaraka PY Batışehir GMYF 1.226,70 0,06 0,48
Albaraka PY Dükkan GMYF 1.161,60 0,06 0,50
Albaraka PY One Tower GMYF 1.176,00 0,06 0,50
Albaraka Türk 1,35 -12,34 -11,76
Alcatel Lucent Teletaş 19,60 -6,67 62,79
Alkim Kağıt 6,29 -1,72 12,72
Alkim Kimya 49,10 6,14 28,13
Altınyağ 0,74 12,12 80,49
Altınyunus Çeşme 10,90 -7,63 9,11
Anadolu Cam 3,77 -6,45 -13,53
Anadolu Efes 21,94 -9,93 -4,94
Anadolu Grubu Holding 16,12 -6,55 -8,36
Anadolu Hayat Emek. 7,16 -5,17 4,68
Anadolu Isuzu 10,17 -7,88 -16,43
Anadolu Sigorta 4,84 -2,22 10,00
Anel Elektrik 2,94 -3,29 -8,41
Arçelik 18,58 -6,21 -10,84
ARD Bilişim Teknolojileri 13,42 -9,39
Arena Bilgisayar 10,21 -5,02 35,59
Armada Bilgisayar 17,85 -11,90 8,91
Arsan Tekstil 4,79 3,23 33,80
Artı Yatırım Holding 0,84 -12,50 3,70
Aselsan 27,50 -4,65 31,33
Aslan Çimento 34,48 -2,21 -13,71
Ata GMYO 3,65 -4,20 -19,43
Atakule GMYO 1,75 -10,71 -8,85
Atlantis Yatırım Holding 1,36 1,49 36,00
Atlas Yat. Ort. 1,30 -15,03 -9,72
AvivaSA Emeklilik Hayat 14,50 -0,55 4,02
Avrasya GMYO 1,51 -17,93 0,00
Avrasya Petrol ve Tur. 1,59 -15,43 -12,64
Avrasya Stratejik GMYF 1.318,70 0,04 2,55
Avrupa Yatırım Holding 1,33 -11,33 -13,64
Ayen Enerji 3,09 -12,22 -10,95
Ayes Çelik Hasır ve Çit 2,42 -12,32 10,50
Aygaz 11,40 -10,31 -11,21
Bagfaş 14,50 -14,56 -13,79
Bak Ambalaj 6,14 -10,63 -16,46
Balatacılar Balatacılık 2,40 27,66 93,55
Bantaş Ambalaj 2,64 -14,01 4,76
Banvit 18,36 -7,27 -1,13
Baştaş Başkent Çimento 2,86 -17,82 10,42
Batı Çimento 3,21 -7,23 -3,02
Batısöke Çimento 1,21 -15,97 -7,63
Bera Holding 3,46 -8,22 -10,13
Berkosan Yalıtım 2,48 -15,93 -9,49
Beşiktaş Futbol Yat. 2,52 -14,58 2,86
Beyaz Filo 3,41 -7,34 7,91
Bilici Yatırım 7,35 1,38 68,19
Bim Mağazalar 48,04 -0,91 2,96
Birko Mensucat 0,33 -10,81 6,45
Birlik Mensucat 1,17 -14,60 2,63
Bizim Mağazaları 8,96 -3,14 -19,79
Bolu Çimento 3,92 -10,09 -16,60
Bomonti Elektrik 1,30 -6,47 1,56
Borusan Mannesmann 9,89 -11,46 -13,62
Borusan Yat. Paz. 61,60 1,40 -0,40
Bosch Fren Sistemleri 247,90 -7,57 -14,49
Bossa 9,08 -8,00 12,66
Brisa 8,86 -7,13 -6,83
Burçelik 6,09 -4,55 4,82
Burçelik Vana 14,94 1,01 53,86
Bursa Çimento 3,39 -14,18 -15,32
Carrefoursa 5,28 -18,27 12,10
Ceo Event Medya 6,20 -11,05 -24,76
Coca Cola İçecek 45,10 -0,40 16,54
Cosmos Yat. Holding 2,26 -5,83 10,78
Credıtwest Faktorıng 2,25 -9,64 -21,87
Çelebi 80,00 -10,66 -21,65
Çelik Halat 8,73 -6,93 34,31
Çemaş Döküm 1,16 -7,94 -7,46
Çemtaş 6,35 -12,89 -23,31
Çimbeton 36,88 -8,12 -10,62
Çimentaş 13,58 -5,03 -9,47
Çimsa 9,05 -4,84 -0,33
Çuhadaroğlu Metal 3,06 -8,66 -4,08
Dagi Giyim 2,66 -12,50 6,40
Dagi Yatırım Holding 2,81 -10,51 24,34
Dardanel 4,39 -20,33 15,83
Datagate Bilgisayar 7,44 -10,68 -4,74
Demısaş Döküm 3,64 -5,45 4,60
Denge Holding 1,23 -6,82 -10,22
Deniz GMYO 4,25 -14,31 -15,84
Denizli Cam 7,34 -8,82 -11,99
Derimod 7,60 -9,85 6,44
Derlüks Deri 3,18 -9,92 -22,06
Desa Deri 4,70 -15,32 3,52
Despec Bilgisayar 4,72 -9,23 11,32
Deva Holding 9,34 -12,95 3,89
Diriteks Diriliş Tekstil 0,69 -4,17 -11,54
Ditaş Doğan 11,54 -6,10 20,71
DO-CO 531,40 -14,29 -5,78
Doğan Burda 4,43 -8,47 -27,02
Doğan Holding 1,72 -13,13 -6,52
Doğtaş Kelebek Mobilya 1,80 -15,89 9,09
Doğusan 1,94 -15,65 -6,73
Doğuş GMYO 5,64 -10,19 24,50
Doğuş Otomotiv 9,67 -12,80 1,58
Döktaş Dökümcülük 24,20 -2,65 -23,53
Duran Doğan Basım 16,50 -8,89 17,52
Dyo Boya 4,48 -18,25 -8,57
Eczacıbaşı İlaç 3,82 -6,83 2,96
Eczacıbaşı Yatırım 12,00 -4,23 18,69
Edip Gayrimenkul 1,83 -18,67 31,65
Ege Endüstri 667,50 -4,93 14,99
Ege Gübre 48,14 -2,55 -3,33
Ege Profil 12,17 -12,45 1,67
Ege Seramik 4,46 -10,62 20,22
Egeli & Co Tarım Girişim 0,33 -10,81 3,13
Egeli&Co Enerji Yatırım 0,48 -17,24 23,08
Egeli&Co Yatırım Holding 0,32 -15,79 60,00
Egeplast 14,55 5,51 16,40
Ekiz Kimya 1,18 12,38 93,44
Emek Elektrik 1,65 -15,38 3,77
Eminiş Ambalaj 2,21 2,31 45,39
Emlak Konut GMYO 1,39 -9,74 -4,79
Enerjisa Enerji 7,79 -5,46 5,41
Enka İnşaat 6,43 -3,02 0,16
Erbosan 20,50 -6,90 -17,93
Ereğli Demir Çelik 8,25 -7,92 -8,74
Ersu Gıda 3,06 -3,47 47,83
Escort Teknoloji 2,88 -7,69 107,19
Etiler Gıda 1,87 -9,22 -23,67
Euro Kapital Yat. Ort. 1,43 -14,37 -14,37
Euro Trend Yat. Ort. 1,15 -13,53 -8,00
Euro Yat. Ort. 1,13 -13,74 -4,24
Euro Yatırım Holding 1,32 -14,84 -12,00
Fenerbahçe Futbol 11,84 -26,46 -18,18
Flap Kongre Toplantı Hiz. 3,80 -12,84 -16,85
F-M İzmit Piston 43,80 -10,25 -12,19
Fonet Bilgi Teknolojileri 7,39 -9,33 -3,90
Ford Otosan 78,00 -1,70 10,09
Formet Çelik Kapı 2,20 -1,79 -26,67
Frigo Pak Gıda 9,68 -14,79 -25,31
Galatasaray Sportif 3,76 25,33 85,22
Garanti Bankası 9,50 -14,34 -14,72
Garanti Faktoring 3,86 -10,85 -0,26
Garanti Yat. Ort. 1,50 -11,76 38,89
Gedik Y. Men. Değ. 13,47 5,15 140,54
Gedik Yatırım Holding 19,99 -25,69 159,95
Gediz Ambalaj 6,91 -10,95 2,22
Gentaş 2,37 -6,69 8,22
Gersan Elektrik 3,07 -10,50 -3,76
Global Men. Değ. 2,11 -16,93 12,23
Global Yat. Holding 3,50 -18,79 -28,13
Good-Year 4,37 -6,02 7,90
Göltaş Çimento 13,95 -12,37 -21,59
Gözde Girişim 3,70 -11,27 -28,02
GSD Denizcilik 2,35 -13,28 -8,20
GSD Holding 1,42 -11,25 -4,70
Gübre Fabrik. 17,05 -6,83 88,61
Güler Yat. Holding 1,59 -13,59 -21,67
Güneş Sigorta 2,45 -12,19 12,39
Halk GMYO 1,40 -8,50 14,75
Halk Sigorta 2,92 -4,26 47,47
Hatay Tekstil 9,25 9,47 34,64
Hedef Girişim 2,26 -14,07 -13,41
Hektaş 9,63 -7,67 20,07
HUB Girişim 26,12 13,98 178,21
Hürriyet Gzt. 1,09 -6,84 -4,39
ICBC Turkey Bank 4,28 -12,47 -18,79
İdealist Danışmanlık 2,88 -7,69 -13,25
İdealist GMYO 2,93 -14,83 -4,25
İhlas Ev Aletleri 3,27 2,51 4,47
İhlas Gayrimenkul 1,21 -1,63 0,83
İhlas Gazetecilik 3,99 -0,75 -41,41
İhlas Holding 0,73 -10,98 -19,78
İhlas Yayın Holding 1,06 -9,40 3,92
İndeks Bilgisayar 10,60 -9,01 9,28
Info Yatırım 9,20 2,79 3,37
İntema 10,00 -5,57 7,99
İpek Doğal Enerji 9,32 -4,41 20,73
İskenderun Demir Çelik 7,10 -3,79 -11,36

(Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.)


(Sürecek)

Kaynak: AA

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