Yatırımcı rehberi (8)
Borsa İstanbul'da geçen hafta işlem gören hisse senetlerinin kapanış fiyatları ile haftalık ve yıl başına göre değişim oranları şöyle:
Tüm hisseler Kapanış Fiyatı Haftalık Getiri (%) Yıl Başına Göre Getiri (%)
A.
29.02.2020 11:06 | Son Güncelleme: 29.02.2020 11:06
Borsa İstanbul'da geçen hafta işlem gören hisse senetlerinin kapanış fiyatları ile haftalık ve yıl başına göre değişim oranları şöyle:
|Tüm hisseler
|Kapanış Fiyatı
|Haftalık Getiri (%)
|Yıl Başına Göre Getiri (%)
|A.V.O.D Gıda ve Tarım
|1,99
|-8,29
|6,99
|Acıpayam Selüloz
|6,22
|-12,76
|-2,35
|Adana Çimento (A)
|8,43
|-11,45
|-13,18
|Adana Çimento (B)
|6,60
|-3,37
|-7,43
|Adana Çimento (C)
|1,93
|-1,53
|-13,45
|Adel Kalemcilik
|13,50
|-6,25
|-14,01
|Adese Alışveriş Ticaret
|1,38
|-8,61
|-3,38
|Afyon Çimento
|6,20
|-8,55
|-1,27
|Ak Enerji
|1,05
|-2,78
|-3,67
|Akbank
|6,76
|-12,09
|-16,65
|Akçansa
|9,07
|-9,48
|-9,66
|Akdenız Güvenlık Hız.
|1,80
|-10,45
|-14,69
|Akfen GMYO
|3,48
|-5,95
|-14,07
|Akın Tekstil
|13,32
|-6,66
|-3,41
|Akiş GMYO
|3,80
|-6,86
|-5,94
|Akmerkez GMYO
|24,72
|-12,22
|4,39
|Aksa
|7,90
|3,54
|0,91
|Aksa Enerji
|3,55
|-5,08
|-6,58
|Aksigorta
|6,32
|-3,66
|3,78
|Aksu Enerji
|9,80
|-16,88
|-34,10
|Alarko Carrıer
|51,85
|-7,08
|-13,58
|Alarko GMYO
|14,07
|-2,72
|-7,33
|Alarko Holding
|5,57
|-8,69
|-6,39
|Albaraka PY Batışehir GMYF
|1.226,70
|0,06
|0,48
|Albaraka PY Dükkan GMYF
|1.161,60
|0,06
|0,50
|Albaraka PY One Tower GMYF
|1.176,00
|0,06
|0,50
|Albaraka Türk
|1,35
|-12,34
|-11,76
|Alcatel Lucent Teletaş
|19,60
|-6,67
|62,79
|Alkim Kağıt
|6,29
|-1,72
|12,72
|Alkim Kimya
|49,10
|6,14
|28,13
|Altınyağ
|0,74
|12,12
|80,49
|Altınyunus Çeşme
|10,90
|-7,63
|9,11
|Anadolu Cam
|3,77
|-6,45
|-13,53
|Anadolu Efes
|21,94
|-9,93
|-4,94
|Anadolu Grubu Holding
|16,12
|-6,55
|-8,36
|Anadolu Hayat Emek.
|7,16
|-5,17
|4,68
|Anadolu Isuzu
|10,17
|-7,88
|-16,43
|Anadolu Sigorta
|4,84
|-2,22
|10,00
|Anel Elektrik
|2,94
|-3,29
|-8,41
|Arçelik
|18,58
|-6,21
|-10,84
|ARD Bilişim Teknolojileri
|13,42
|-9,39
|Arena Bilgisayar
|10,21
|-5,02
|35,59
|Armada Bilgisayar
|17,85
|-11,90
|8,91
|Arsan Tekstil
|4,79
|3,23
|33,80
|Artı Yatırım Holding
|0,84
|-12,50
|3,70
|Aselsan
|27,50
|-4,65
|31,33
|Aslan Çimento
|34,48
|-2,21
|-13,71
|Ata GMYO
|3,65
|-4,20
|-19,43
|Atakule GMYO
|1,75
|-10,71
|-8,85
|Atlantis Yatırım Holding
|1,36
|1,49
|36,00
|Atlas Yat. Ort.
|1,30
|-15,03
|-9,72
|AvivaSA Emeklilik Hayat
|14,50
|-0,55
|4,02
|Avrasya GMYO
|1,51
|-17,93
|0,00
|Avrasya Petrol ve Tur.
|1,59
|-15,43
|-12,64
|Avrasya Stratejik GMYF
|1.318,70
|0,04
|2,55
|Avrupa Yatırım Holding
|1,33
|-11,33
|-13,64
|Ayen Enerji
|3,09
|-12,22
|-10,95
|Ayes Çelik Hasır ve Çit
|2,42
|-12,32
|10,50
|Aygaz
|11,40
|-10,31
|-11,21
|Bagfaş
|14,50
|-14,56
|-13,79
|Bak Ambalaj
|6,14
|-10,63
|-16,46
|Balatacılar Balatacılık
|2,40
|27,66
|93,55
|Bantaş Ambalaj
|2,64
|-14,01
|4,76
|Banvit
|18,36
|-7,27
|-1,13
|Baştaş Başkent Çimento
|2,86
|-17,82
|10,42
|Batı Çimento
|3,21
|-7,23
|-3,02
|Batısöke Çimento
|1,21
|-15,97
|-7,63
|Bera Holding
|3,46
|-8,22
|-10,13
|Berkosan Yalıtım
|2,48
|-15,93
|-9,49
|Beşiktaş Futbol Yat.
|2,52
|-14,58
|2,86
|Beyaz Filo
|3,41
|-7,34
|7,91
|Bilici Yatırım
|7,35
|1,38
|68,19
|Bim Mağazalar
|48,04
|-0,91
|2,96
|Birko Mensucat
|0,33
|-10,81
|6,45
|Birlik Mensucat
|1,17
|-14,60
|2,63
|Bizim Mağazaları
|8,96
|-3,14
|-19,79
|Bolu Çimento
|3,92
|-10,09
|-16,60
|Bomonti Elektrik
|1,30
|-6,47
|1,56
|Borusan Mannesmann
|9,89
|-11,46
|-13,62
|Borusan Yat. Paz.
|61,60
|1,40
|-0,40
|Bosch Fren Sistemleri
|247,90
|-7,57
|-14,49
|Bossa
|9,08
|-8,00
|12,66
|Brisa
|8,86
|-7,13
|-6,83
|Burçelik
|6,09
|-4,55
|4,82
|Burçelik Vana
|14,94
|1,01
|53,86
|Bursa Çimento
|3,39
|-14,18
|-15,32
|Carrefoursa
|5,28
|-18,27
|12,10
|Ceo Event Medya
|6,20
|-11,05
|-24,76
|Coca Cola İçecek
|45,10
|-0,40
|16,54
|Cosmos Yat. Holding
|2,26
|-5,83
|10,78
|Credıtwest Faktorıng
|2,25
|-9,64
|-21,87
|Çelebi
|80,00
|-10,66
|-21,65
|Çelik Halat
|8,73
|-6,93
|34,31
|Çemaş Döküm
|1,16
|-7,94
|-7,46
|Çemtaş
|6,35
|-12,89
|-23,31
|Çimbeton
|36,88
|-8,12
|-10,62
|Çimentaş
|13,58
|-5,03
|-9,47
|Çimsa
|9,05
|-4,84
|-0,33
|Çuhadaroğlu Metal
|3,06
|-8,66
|-4,08
|Dagi Giyim
|2,66
|-12,50
|6,40
|Dagi Yatırım Holding
|2,81
|-10,51
|24,34
|Dardanel
|4,39
|-20,33
|15,83
|Datagate Bilgisayar
|7,44
|-10,68
|-4,74
|Demısaş Döküm
|3,64
|-5,45
|4,60
|Denge Holding
|1,23
|-6,82
|-10,22
|Deniz GMYO
|4,25
|-14,31
|-15,84
|Denizli Cam
|7,34
|-8,82
|-11,99
|Derimod
|7,60
|-9,85
|6,44
|Derlüks Deri
|3,18
|-9,92
|-22,06
|Desa Deri
|4,70
|-15,32
|3,52
|Despec Bilgisayar
|4,72
|-9,23
|11,32
|Deva Holding
|9,34
|-12,95
|3,89
|Diriteks Diriliş Tekstil
|0,69
|-4,17
|-11,54
|Ditaş Doğan
|11,54
|-6,10
|20,71
|DO-CO
|531,40
|-14,29
|-5,78
|Doğan Burda
|4,43
|-8,47
|-27,02
|Doğan Holding
|1,72
|-13,13
|-6,52
|Doğtaş Kelebek Mobilya
|1,80
|-15,89
|9,09
|Doğusan
|1,94
|-15,65
|-6,73
|Doğuş GMYO
|5,64
|-10,19
|24,50
|Doğuş Otomotiv
|9,67
|-12,80
|1,58
|Döktaş Dökümcülük
|24,20
|-2,65
|-23,53
|Duran Doğan Basım
|16,50
|-8,89
|17,52
|Dyo Boya
|4,48
|-18,25
|-8,57
|Eczacıbaşı İlaç
|3,82
|-6,83
|2,96
|Eczacıbaşı Yatırım
|12,00
|-4,23
|18,69
|Edip Gayrimenkul
|1,83
|-18,67
|31,65
|Ege Endüstri
|667,50
|-4,93
|14,99
|Ege Gübre
|48,14
|-2,55
|-3,33
|Ege Profil
|12,17
|-12,45
|1,67
|Ege Seramik
|4,46
|-10,62
|20,22
|Egeli & Co Tarım Girişim
|0,33
|-10,81
|3,13
|Egeli&Co Enerji Yatırım
|0,48
|-17,24
|23,08
|Egeli&Co Yatırım Holding
|0,32
|-15,79
|60,00
|Egeplast
|14,55
|5,51
|16,40
|Ekiz Kimya
|1,18
|12,38
|93,44
|Emek Elektrik
|1,65
|-15,38
|3,77
|Eminiş Ambalaj
|2,21
|2,31
|45,39
|Emlak Konut GMYO
|1,39
|-9,74
|-4,79
|Enerjisa Enerji
|7,79
|-5,46
|5,41
|Enka İnşaat
|6,43
|-3,02
|0,16
|Erbosan
|20,50
|-6,90
|-17,93
|Ereğli Demir Çelik
|8,25
|-7,92
|-8,74
|Ersu Gıda
|3,06
|-3,47
|47,83
|Escort Teknoloji
|2,88
|-7,69
|107,19
|Etiler Gıda
|1,87
|-9,22
|-23,67
|Euro Kapital Yat. Ort.
|1,43
|-14,37
|-14,37
|Euro Trend Yat. Ort.
|1,15
|-13,53
|-8,00
|Euro Yat. Ort.
|1,13
|-13,74
|-4,24
|Euro Yatırım Holding
|1,32
|-14,84
|-12,00
|Fenerbahçe Futbol
|11,84
|-26,46
|-18,18
|Flap Kongre Toplantı Hiz.
|3,80
|-12,84
|-16,85
|F-M İzmit Piston
|43,80
|-10,25
|-12,19
|Fonet Bilgi Teknolojileri
|7,39
|-9,33
|-3,90
|Ford Otosan
|78,00
|-1,70
|10,09
|Formet Çelik Kapı
|2,20
|-1,79
|-26,67
|Frigo Pak Gıda
|9,68
|-14,79
|-25,31
|Galatasaray Sportif
|3,76
|25,33
|85,22
|Garanti Bankası
|9,50
|-14,34
|-14,72
|Garanti Faktoring
|3,86
|-10,85
|-0,26
|Garanti Yat. Ort.
|1,50
|-11,76
|38,89
|Gedik Y. Men. Değ.
|13,47
|5,15
|140,54
|Gedik Yatırım Holding
|19,99
|-25,69
|159,95
|Gediz Ambalaj
|6,91
|-10,95
|2,22
|Gentaş
|2,37
|-6,69
|8,22
|Gersan Elektrik
|3,07
|-10,50
|-3,76
|Global Men. Değ.
|2,11
|-16,93
|12,23
|Global Yat. Holding
|3,50
|-18,79
|-28,13
|Good-Year
|4,37
|-6,02
|7,90
|Göltaş Çimento
|13,95
|-12,37
|-21,59
|Gözde Girişim
|3,70
|-11,27
|-28,02
|GSD Denizcilik
|2,35
|-13,28
|-8,20
|GSD Holding
|1,42
|-11,25
|-4,70
|Gübre Fabrik.
|17,05
|-6,83
|88,61
|Güler Yat. Holding
|1,59
|-13,59
|-21,67
|Güneş Sigorta
|2,45
|-12,19
|12,39
|Halk GMYO
|1,40
|-8,50
|14,75
|Halk Sigorta
|2,92
|-4,26
|47,47
|Hatay Tekstil
|9,25
|9,47
|34,64
|Hedef Girişim
|2,26
|-14,07
|-13,41
|Hektaş
|9,63
|-7,67
|20,07
|HUB Girişim
|26,12
|13,98
|178,21
|Hürriyet Gzt.
|1,09
|-6,84
|-4,39
|ICBC Turkey Bank
|4,28
|-12,47
|-18,79
|İdealist Danışmanlık
|2,88
|-7,69
|-13,25
|İdealist GMYO
|2,93
|-14,83
|-4,25
|İhlas Ev Aletleri
|3,27
|2,51
|4,47
|İhlas Gayrimenkul
|1,21
|-1,63
|0,83
|İhlas Gazetecilik
|3,99
|-0,75
|-41,41
|İhlas Holding
|0,73
|-10,98
|-19,78
|İhlas Yayın Holding
|1,06
|-9,40
|3,92
|İndeks Bilgisayar
|10,60
|-9,01
|9,28
|Info Yatırım
|9,20
|2,79
|3,37
|İntema
|10,00
|-5,57
|7,99
|İpek Doğal Enerji
|9,32
|-4,41
|20,73
|İskenderun Demir Çelik
|7,10
|-3,79
|-11,36
(Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.)
(Sürecek)
Kaynak: AA