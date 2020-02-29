Yatırımcı rehberi (8)

29.02.2020 11:06 | Son Güncelleme: 29.02.2020 11:06

Borsa İstanbul'da geçen hafta işlem gören hisse senetlerinin kapanış fiyatları ile haftalık ve yıl başına göre değişim oranları şöyle:

Tüm hisseler Kapanış Fiyatı Haftalık Getiri (%) Yıl Başına Göre Getiri (%) A.V.O.D Gıda ve Tarım 1,99 -8,29 6,99 Acıpayam Selüloz 6,22 -12,76 -2,35 Adana Çimento (A) 8,43 -11,45 -13,18 Adana Çimento (B) 6,60 -3,37 -7,43 Adana Çimento (C) 1,93 -1,53 -13,45 Adel Kalemcilik 13,50 -6,25 -14,01 Adese Alışveriş Ticaret 1,38 -8,61 -3,38 Afyon Çimento 6,20 -8,55 -1,27 Ak Enerji 1,05 -2,78 -3,67 Akbank 6,76 -12,09 -16,65 Akçansa 9,07 -9,48 -9,66 Akdenız Güvenlık Hız. 1,80 -10,45 -14,69 Akfen GMYO 3,48 -5,95 -14,07 Akın Tekstil 13,32 -6,66 -3,41 Akiş GMYO 3,80 -6,86 -5,94 Akmerkez GMYO 24,72 -12,22 4,39 Aksa 7,90 3,54 0,91 Aksa Enerji 3,55 -5,08 -6,58 Aksigorta 6,32 -3,66 3,78 Aksu Enerji 9,80 -16,88 -34,10 Alarko Carrıer 51,85 -7,08 -13,58 Alarko GMYO 14,07 -2,72 -7,33 Alarko Holding 5,57 -8,69 -6,39 Albaraka PY Batışehir GMYF 1.226,70 0,06 0,48 Albaraka PY Dükkan GMYF 1.161,60 0,06 0,50 Albaraka PY One Tower GMYF 1.176,00 0,06 0,50 Albaraka Türk 1,35 -12,34 -11,76 Alcatel Lucent Teletaş 19,60 -6,67 62,79 Alkim Kağıt 6,29 -1,72 12,72 Alkim Kimya 49,10 6,14 28,13 Altınyağ 0,74 12,12 80,49 Altınyunus Çeşme 10,90 -7,63 9,11 Anadolu Cam 3,77 -6,45 -13,53 Anadolu Efes 21,94 -9,93 -4,94 Anadolu Grubu Holding 16,12 -6,55 -8,36 Anadolu Hayat Emek. 7,16 -5,17 4,68 Anadolu Isuzu 10,17 -7,88 -16,43 Anadolu Sigorta 4,84 -2,22 10,00 Anel Elektrik 2,94 -3,29 -8,41 Arçelik 18,58 -6,21 -10,84 ARD Bilişim Teknolojileri 13,42 -9,39 Arena Bilgisayar 10,21 -5,02 35,59 Armada Bilgisayar 17,85 -11,90 8,91 Arsan Tekstil 4,79 3,23 33,80 Artı Yatırım Holding 0,84 -12,50 3,70 Aselsan 27,50 -4,65 31,33 Aslan Çimento 34,48 -2,21 -13,71 Ata GMYO 3,65 -4,20 -19,43 Atakule GMYO 1,75 -10,71 -8,85 Atlantis Yatırım Holding 1,36 1,49 36,00 Atlas Yat. Ort. 1,30 -15,03 -9,72 AvivaSA Emeklilik Hayat 14,50 -0,55 4,02 Avrasya GMYO 1,51 -17,93 0,00 Avrasya Petrol ve Tur. 1,59 -15,43 -12,64 Avrasya Stratejik GMYF 1.318,70 0,04 2,55 Avrupa Yatırım Holding 1,33 -11,33 -13,64 Ayen Enerji 3,09 -12,22 -10,95 Ayes Çelik Hasır ve Çit 2,42 -12,32 10,50 Aygaz 11,40 -10,31 -11,21 Bagfaş 14,50 -14,56 -13,79 Bak Ambalaj 6,14 -10,63 -16,46 Balatacılar Balatacılık 2,40 27,66 93,55 Bantaş Ambalaj 2,64 -14,01 4,76 Banvit 18,36 -7,27 -1,13 Baştaş Başkent Çimento 2,86 -17,82 10,42 Batı Çimento 3,21 -7,23 -3,02 Batısöke Çimento 1,21 -15,97 -7,63 Bera Holding 3,46 -8,22 -10,13 Berkosan Yalıtım 2,48 -15,93 -9,49 Beşiktaş Futbol Yat. 2,52 -14,58 2,86 Beyaz Filo 3,41 -7,34 7,91 Bilici Yatırım 7,35 1,38 68,19 Bim Mağazalar 48,04 -0,91 2,96 Birko Mensucat 0,33 -10,81 6,45 Birlik Mensucat 1,17 -14,60 2,63 Bizim Mağazaları 8,96 -3,14 -19,79 Bolu Çimento 3,92 -10,09 -16,60 Bomonti Elektrik 1,30 -6,47 1,56 Borusan Mannesmann 9,89 -11,46 -13,62 Borusan Yat. Paz. 61,60 1,40 -0,40 Bosch Fren Sistemleri 247,90 -7,57 -14,49 Bossa 9,08 -8,00 12,66 Brisa 8,86 -7,13 -6,83 Burçelik 6,09 -4,55 4,82 Burçelik Vana 14,94 1,01 53,86 Bursa Çimento 3,39 -14,18 -15,32 Carrefoursa 5,28 -18,27 12,10 Ceo Event Medya 6,20 -11,05 -24,76 Coca Cola İçecek 45,10 -0,40 16,54 Cosmos Yat. Holding 2,26 -5,83 10,78 Credıtwest Faktorıng 2,25 -9,64 -21,87 Çelebi 80,00 -10,66 -21,65 Çelik Halat 8,73 -6,93 34,31 Çemaş Döküm 1,16 -7,94 -7,46 Çemtaş 6,35 -12,89 -23,31 Çimbeton 36,88 -8,12 -10,62 Çimentaş 13,58 -5,03 -9,47 Çimsa 9,05 -4,84 -0,33 Çuhadaroğlu Metal 3,06 -8,66 -4,08 Dagi Giyim 2,66 -12,50 6,40 Dagi Yatırım Holding 2,81 -10,51 24,34 Dardanel 4,39 -20,33 15,83 Datagate Bilgisayar 7,44 -10,68 -4,74 Demısaş Döküm 3,64 -5,45 4,60 Denge Holding 1,23 -6,82 -10,22 Deniz GMYO 4,25 -14,31 -15,84 Denizli Cam 7,34 -8,82 -11,99 Derimod 7,60 -9,85 6,44 Derlüks Deri 3,18 -9,92 -22,06 Desa Deri 4,70 -15,32 3,52 Despec Bilgisayar 4,72 -9,23 11,32 Deva Holding 9,34 -12,95 3,89 Diriteks Diriliş Tekstil 0,69 -4,17 -11,54 Ditaş Doğan 11,54 -6,10 20,71 DO-CO 531,40 -14,29 -5,78 Doğan Burda 4,43 -8,47 -27,02 Doğan Holding 1,72 -13,13 -6,52 Doğtaş Kelebek Mobilya 1,80 -15,89 9,09 Doğusan 1,94 -15,65 -6,73 Doğuş GMYO 5,64 -10,19 24,50 Doğuş Otomotiv 9,67 -12,80 1,58 Döktaş Dökümcülük 24,20 -2,65 -23,53 Duran Doğan Basım 16,50 -8,89 17,52 Dyo Boya 4,48 -18,25 -8,57 Eczacıbaşı İlaç 3,82 -6,83 2,96 Eczacıbaşı Yatırım 12,00 -4,23 18,69 Edip Gayrimenkul 1,83 -18,67 31,65 Ege Endüstri 667,50 -4,93 14,99 Ege Gübre 48,14 -2,55 -3,33 Ege Profil 12,17 -12,45 1,67 Ege Seramik 4,46 -10,62 20,22 Egeli & Co Tarım Girişim 0,33 -10,81 3,13 Egeli&Co Enerji Yatırım 0,48 -17,24 23,08 Egeli&Co Yatırım Holding 0,32 -15,79 60,00 Egeplast 14,55 5,51 16,40 Ekiz Kimya 1,18 12,38 93,44 Emek Elektrik 1,65 -15,38 3,77 Eminiş Ambalaj 2,21 2,31 45,39 Emlak Konut GMYO 1,39 -9,74 -4,79 Enerjisa Enerji 7,79 -5,46 5,41 Enka İnşaat 6,43 -3,02 0,16 Erbosan 20,50 -6,90 -17,93 Ereğli Demir Çelik 8,25 -7,92 -8,74 Ersu Gıda 3,06 -3,47 47,83 Escort Teknoloji 2,88 -7,69 107,19 Etiler Gıda 1,87 -9,22 -23,67 Euro Kapital Yat. Ort. 1,43 -14,37 -14,37 Euro Trend Yat. Ort. 1,15 -13,53 -8,00 Euro Yat. Ort. 1,13 -13,74 -4,24 Euro Yatırım Holding 1,32 -14,84 -12,00 Fenerbahçe Futbol 11,84 -26,46 -18,18 Flap Kongre Toplantı Hiz. 3,80 -12,84 -16,85 F-M İzmit Piston 43,80 -10,25 -12,19 Fonet Bilgi Teknolojileri 7,39 -9,33 -3,90 Ford Otosan 78,00 -1,70 10,09 Formet Çelik Kapı 2,20 -1,79 -26,67 Frigo Pak Gıda 9,68 -14,79 -25,31 Galatasaray Sportif 3,76 25,33 85,22 Garanti Bankası 9,50 -14,34 -14,72 Garanti Faktoring 3,86 -10,85 -0,26 Garanti Yat. Ort. 1,50 -11,76 38,89 Gedik Y. Men. Değ. 13,47 5,15 140,54 Gedik Yatırım Holding 19,99 -25,69 159,95 Gediz Ambalaj 6,91 -10,95 2,22 Gentaş 2,37 -6,69 8,22 Gersan Elektrik 3,07 -10,50 -3,76 Global Men. Değ. 2,11 -16,93 12,23 Global Yat. Holding 3,50 -18,79 -28,13 Good-Year 4,37 -6,02 7,90 Göltaş Çimento 13,95 -12,37 -21,59 Gözde Girişim 3,70 -11,27 -28,02 GSD Denizcilik 2,35 -13,28 -8,20 GSD Holding 1,42 -11,25 -4,70 Gübre Fabrik. 17,05 -6,83 88,61 Güler Yat. Holding 1,59 -13,59 -21,67 Güneş Sigorta 2,45 -12,19 12,39 Halk GMYO 1,40 -8,50 14,75 Halk Sigorta 2,92 -4,26 47,47 Hatay Tekstil 9,25 9,47 34,64 Hedef Girişim 2,26 -14,07 -13,41 Hektaş 9,63 -7,67 20,07 HUB Girişim 26,12 13,98 178,21 Hürriyet Gzt. 1,09 -6,84 -4,39 ICBC Turkey Bank 4,28 -12,47 -18,79 İdealist Danışmanlık 2,88 -7,69 -13,25 İdealist GMYO 2,93 -14,83 -4,25 İhlas Ev Aletleri 3,27 2,51 4,47 İhlas Gayrimenkul 1,21 -1,63 0,83 İhlas Gazetecilik 3,99 -0,75 -41,41 İhlas Holding 0,73 -10,98 -19,78 İhlas Yayın Holding 1,06 -9,40 3,92 İndeks Bilgisayar 10,60 -9,01 9,28 Info Yatırım 9,20 2,79 3,37 İntema 10,00 -5,57 7,99 İpek Doğal Enerji 9,32 -4,41 20,73 İskenderun Demir Çelik 7,10 -3,79 -11,36

(Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.)



(Sürecek)

Kaynak: AA