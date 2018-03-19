Trabzon İl Sağlık Müdürü Mustafa Yılmaz, yaşlı nüfusun artan oranı yaşlılara sunulan sağlık hizmetlerinin de çeşitlenmesini gerektirdiğini belirterek, genç gruplarda sağlık hizmetlerinin temel hedefinin tedavi olduğu, yaşlı gruplarda ise hedefin yaşam kalitesinin arttırılması ve korunması olduğu bildirildi.

Yılmaz, Yaşlılar Haftası nedeniyle yaptığı yazılı açıklamada, doğum oranlarının düşmesi ve teknolojik gelişmelerin sağlık hizmetlerinde etkili kullanımı, bilinçli beslenme ve hareketli yaşam, ortalama yaşam beklentisinin uzamasına ve yaşlı nüfusun toplam nüfus içerisindeki payının artmasına olanak sağladığını belirtti.

Nüfus projeksiyonlarına göre gelecek yıllarda dünya nüfus yapısında hızlı değişimler olacağını ifade eden Yılmaz, nüfus ve yaş yapısındaki en önemli değişimin çocuk-yaşlı dengesinde gerçekleşeceğini ve 2050 yılında tarihte ilk kez yaşlı sayısının, çocuk sayısına ulaşacağının tahmin edildiğine işaret etti.

Yılmaz, Türkiye İstatistik Kurumu'nun (TÜİK) projeksiyonlarına göre de 2012 yılında 65 yaş ve üzerindeki nüfus 5,7 milyon iken, 2023 yılında 8,6 milyona ulaşacağı tahmin edildiğini belirterek, şunları kaydetti:

"Türkiye'de 2023 yılında her 10 kişiden 1'inin 65 yaşının üstünde olacağı tahmin edilmektedir. Yaşlı nüfusun artan oranı yaşlılara sunulan sağlık hizmetlerinin de çeşitlenmesini gerektirmektedir. Genç gruplarda sağlık hizmetlerinin temel hedefi tedaviyken, yaşlı gruplarda esas hedef yaşam kalitesinin arttırılması ve korunmasıdır. Yaşlılarımızın yaşam kalitesinin korunması ise yalnızca tanı ve tedavi hizmetlerinin uygun ve etkili sunumuyla değil, aynı zamanda sağlıklı yaşam davranışları ve güvenli çevre ortamının oluşturulmasıyla gerçekleşir."

Yılmaz, İl Sağlık Müdürlüğü olarak Yaşlılar Haftası etkinlikleri kapsamında, yarın saat 10.00'da Ayasofya Sahil Kavşağından başlamak üzere Beşirli Sahil Yolunda, Huzurevi sakinlerinin katılacağı "Evinizde Önleminizi Alın, Güvenli Yaşlanın" temalı sağlıklı yaşam yürüyüşü düzenleyerek, farkındalık oluşturmaya çalışacaklarını da sözlerine ekledi.