Yalova'da spor lisesi inşa edilecek Yalova Milli Eğitim Müdürü Ali Tosun, Vakıflar Genel Müdürlüğüne bağlı taşınmazın Kültür ve Turizm Bakanlığı tarafından Yalova Spor Lisesi olarak hizmet vermek üzere onaylandığını bildirdi.

Yalova Milli Eğitim Müdürü Ali Tosun, Vakıflar Genel Müdürlüğüne bağlı taşınmazın Kültür ve Turizm Bakanlığı tarafından Yalova Spor Lisesi olarak hizmet vermek üzere onaylandığını bildirdi.

İl Milli Eğitim Müdürü Tosun, yaptığı açıklamada, Bahçelievler Mahallesi sınırları içinde yer alan taşınmaz üzerinde bağışçı Yalova Group ile Valilik arasında düzenlenen spor lisesi yapım protokolünün, Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk'un Yalova'yı ziyaretinde imzalandığını hatırlattı.

Vakıflar Genel Müdürlüğü ile arsa tahsisi konusunda yapılan yazışmalar neticesinde taleplerinin olumlu karşılandığını aktaran Tosun, taşınmazın Vakıflar Bölge Müdürlüğünden 21 yıllığına kiralanmasına ve üzerine spor lisesi yapılmasına karar verildiğini duyurdu.

Ali Tosun, şunları kaydetti:

"İzin verilen arsa ile Yalova, spor lisesine kavuşacak. 2020-2021 eğitim öğretim yılında inşaatına başlanılması planlanan spor lisesi tüm Yalova'mıza hayırlı olsun. Yalova Spor Lisesinde artık spor alanında nitelikli sporcu insan yetiştirilecek ve yönlendirilecektir. İnşallah Yalova'da açılacak olan spor lisesi marifetiyle çocuklarımız erken yaşta spora yönlendirilecek, bu sayede yetenekli öğrenciler keşfedilerek kendi branşlarında uzmanlaşarak başarılı olacaklardır. İnanıyorum ki burada yetişecek sporcular ilimizi ve ülkemizi ulusal ve uluslararası spor müsabakalarında temsil edecek düzeyde olacaktır."

Kaynak: AA