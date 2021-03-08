WT Başkanı Choue, Türkiye Tekvando Federasyonunu tebrik etti Açıklaması

Dünya Tekvando Federasyonu (WT) Başkanı Chungwon Choue, 8. Uluslararası Türkiye Açık Tekvando Turnuvası (Turkish Open 2021) öncesinde bir video mesaj yayımlayarak, Türkiye Tekvando Federasyonu Başkanı Metin Şahin'i kutladı.

Türkiye Tekvando Federasyonundan yapılan açıklamaya göre, Başkan Choue mesajında, "Sevgili tekvando ailesi, 8. Uluslararası Türkiye Açık Tekvando Turnuvası'na katılımınız için teşekkür ederim. Koronavirüs birçok ülkede hala ciddi boyutta olsa da WT olarak zorlukların üstesinden gelmenin, tekvando ailesi için etkinlikler yapmanın yolunu bulmalıyız." ifadelerini kullandı.

Ayrıca Choue, "8. Uluslararası Türkiye Açık Tekvando Turnuvası, WT'nin takviminde bulunan en önemli organizasyonlardan birisidir. WT Yönetim Kurulu Üyesi ve Türkiye Tekvando Federasyonu Başkanı Metin Şahin'i tebrik ediyorum. Ali Sağırkaya'ya da sporcularımız ve görevlilerimiz için güvenli ve üst düzey organizasyon sağladığı için teşekkür ediyorum. Turnuvada mücadele edecek herkese başarılar diliyorum. Güvende ve sağlıklı kalın." değerlendirmesinde bulundu.

Başkan Choue, mesajının sonunda Metin Şahin'e seslenerek, "Türkiye'deki işkembe çorbasını gerçekten çok özledim. Keşke orada olsaydım." ifadelerini kullandı.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Fatih Çakmak