Survivor'da dün akşam kim elendi? Survivor Sercan elendi mi? 12 Mayıs Survivor'a kim veda etti?

Survivor'da dün akşam kim elendi? 12 Mayıs Survivor'a kim veda etti? Eleme adayları kimler? TV8 ekranlarında yayınlanan Survivor All Star programında her hafta bir yarışmacı adaya veda ediyor. Dün akşam Survivor'da Sercan, Yunus Emre, Atakan ve Aleyna, düelloda Survivor'da kalma mücadelesi verdi. Survivor'da kim elendi? Survivor Sercan elendi mi merak ediliyor. Survivor'da dün akşam kim elendi? Detaylar haberimizdedir…

SURVİVOR'DA DÜN AKŞAM KİM ELENDİ?

Yunus Emre ve Sercan arasındaki mücadele merakla bekleniyor. İlk eşleşmede kazanan, adını adaylıktan sildirerek adada kalma şansını yakalayacak. 4-4'lük eşitlikte, kazananın belirlenmesi için son sayı çok önemli olacak. Ve o son sayı, Yunus Emre'den geldi. 5-4'lük skorla ilk düelloyu kazanan Yunus Emre oldu ve adını adaylıktan sildirdi. Sercan ise finalde tekrar mücadele etti.

SURVİVOR SERCAN ELENDİ Mİ?

Atakan ve Aleyna arasındaki mücadelede Atakan öne geçti. Sonuç ise 5-0'lık skorla Atakan'ın lehine oldu. Bu galibiyetle Atakan adını adaylıktan sildirdi ve yoluna devam etti. Aleyna ise finalde Sercan ile karşılaştı.

Final düellosu her iki yarışmacı için de kritik bir andı. Survivor'da kalmak isteyen bu iki yarışmacı dün gece birbirlerini yenmek zorundalardı. Aleyna farklı atış teknikleriyle öne geçmeyi başardı ve kazanan taraf oldu. Final düellosunu kazanan isim Aleyna oldu. Sercan ise adaya veda eden son yarışmacı olarak dikkat çekti.