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Voleybol: CEV Challenge Kupası

Voleybol: CEV Challenge Kupası
AA / Fatih Çakmak - Haberler | Spor

Salon: TVF BaşkentHakemler: Eirini Moula (Yunanistan), Tamas Jambor (Macaristan)Halkbank: Mustafa Koç, Selçuk Keskin, Yiğit Gülmezoğlu, Oğuzhan Karasu, Vucicevic, Efe (Volkan Döne, Caner Ergül, Abdullah Çam, Furkan Aydın)OK Bosna: Merdanovic, Emir Hasanovic, Fatic, Hadsic, Fejzic, Bezdrop...

Salon: TVF Başkent

Hakemler: Eirini Moula ( Yunanistan ), Tamas Jambor ( Macaristan )

Halkbank : Mustafa Koç, Selçuk Keskin, Yiğit Gülmezoğlu, Oğuzhan Karasu, Vucicevic, Efe ( Volkan Döne, Caner Ergül, Abdullah Çam, Furkan Aydın)

OK Bosna: Merdanovic, Emir Hasanovic, Fatic, Hadsic, Fejzic, Bezdrop (Kadric, Hasanovic, Ciric, Memovic, Kadric)

Setler: 25-16, 25-15, 25-17

Süre: 62 dakika (20, 21, 21)

Halkbank Erkek Voleybol Takımı, CEV Challenge Kupası 16'lı Finaller Turu ilk maçında, Bosna Hersek'in OK Bosna takımını 3-0 yendi.

Halkbank, ikinci maç için avantaj sağlarken serinin ikinci maçı da yarın saat 17.00'de Ankara'da oynanacak.

AA / Fatih Çakmak - Spor Haberleri

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