Video | Numan Kurtulmuş: Bir mektup yazdık, Türkiye ona göre şekillensin diyecekleri bir Türkiye yok

Video | Numan Kurtulmuş: Bir mektup yazdık, Türkiye ona göre şekillensin diyecekleri bir Türkiye yok

Euronews'in RÖP programına katılan AK Parti Genel Başkanvekili Numan Kurtulmuş mektup diplomasisi günlerinin geride kaldığını söyledi

17.10.2019 12:57
Video | Numan Kurtulmuş: Bir mektup yazdık, Türkiye ona göre şekillensin diyecekleri bir Türkiye yok

Amerika Birleşik Devletleri Başkanı (ABD) Donald Trump'ın Barış Pınarı Harekatı'nın başladığı gün Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a yazdığı sert ifadeler içeren mektup Türkiye'nin gündemine oturdu.


AK Parti Genel Başkanvekili Numan Kurtulmuş aynı gün euronews'e verdiği demeçte mektup diplomasisi günlerinin geride kaldığını söyledi. Euronews.com'da Görüntüle

Kaynak: Euronews.com

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