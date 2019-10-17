Video | Numan Kurtulmuş: Bir mektup yazdık, Türkiye ona göre şekillensin diyecekleri bir Türkiye yok
Euronews'in RÖP programına katılan AK Parti Genel Başkanvekili Numan Kurtulmuş mektup diplomasisi günlerinin geride kaldığını söyledi
17.10.2019 12:57
Amerika Birleşik Devletleri Başkanı (ABD) Donald Trump'ın Barış Pınarı Harekatı'nın başladığı gün Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a yazdığı sert ifadeler içeren mektup Türkiye'nin gündemine oturdu.
AK Parti Genel Başkanvekili Numan Kurtulmuş aynı gün euronews'e verdiği demeçte mektup diplomasisi günlerinin geride kaldığını söyledi. Euronews.com'da Görüntüle
Kaynak: Euronews.com