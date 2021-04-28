Vatandaşların kısıtlama öncesi alışveriş telaşı
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ
Üye Girişi

Vatandaşların kısıtlama öncesi alışveriş telaşı

Vatandaşların kısıtlama öncesi alışveriş telaşı
İhlas Haber Ajansı - Haberler | Güncel

Ankara'da kısıtlamalar öncesi Ulus semtindeki halde alışveriş yoğunluğu sürüyor.

Ankara'da kısıtlamalar öncesi Ulus semtindeki halde alışveriş yoğunluğu sürüyor.

Ankara'nın Ulus semtinde vatandaşların alıveriş yaptığı hal, hem fiyat konusunda hem de bütün ürünlerin bir arada olması nedeni ile yoğun ilgi görüyor. Ancak pandemide artan vaka sayıları kısıtlamaları da beraberinde getirdi. 29 Nisan 2021 Perşembe günü saat 17.00'den 17 Mayıs 2021 Pazartesi sabah 05.00'e kadar uygulanacak olan 'tam kapanma' kapsamında vatandaş alışveriş stoğu yapmaya başladı. Kısıtlama öncesi ihtiyaçlarını tamamlama telaşına giren vatandaşlar, vaka sayılarını düşüreceğini ve yasakların gelmesinin olumlu olduğunu belirttiler. Bir vatandaş ise tam kapanmanın sağlık açısından çok önemli olduğunu fakat halin şu an çok kalabalık olduğuna vurgu yaptı. Bir esnaf ise tam kapanma açıklamasının ardından halin her geçen gün daha da yoğunlaştığını belirterek, fiyatların normal olduğuna vurgu yaptı.

(Mevlüt İşli - Bayram Türüdü/İHA)

Vatandaşların kısıtlama öncesi alışveriş telaşı
Vatandaşların kısıtlama öncesi alışveriş telaşı

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

'Tam kapanma' öncesi Bodrum'a akın
'Tam kapanma' öncesi Bodrum'a akın
FETÖ duruşmasına katılan tanık: 'Gülen'in yemek artıklarını kıymetli bir şeymiş gibi yediler'
FETÖ duruşmasına katılan tanık: "Gülen'in yemek artıklarını kıymetli bir şeymiş gibi yediler"
Şehirler arası yolcu otobüslerine yüzde 50 zam geliyor
Şehirler arası yolcu otobüslerine yüzde 50 zam geliyor
Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Ömer Çelik Ersin Tatar Hulusi Akar Devlet Bahçeli Mustafa Şentop
Magazin Hülya Avşar Burcu Biricik Yılmaz Erdoğan Uraz Kaygılaroğlu
Spor Ünal Karaman Sergen Yalçın Rıza Çalımbay Mete Kalkavan Mustafa Cengiz
Tüm Haberler Kripto Paralar Rüya Tabirleri İzmir Mayıs
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube
Şu an buradasınız: Vatandaşların kısıtlama öncesi alışveriş telaşı - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir] 28.4.2021 18:40:02. #1.15#

title