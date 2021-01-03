Van'da, kısıtlamada can dostlar unutulmadı

VAN'ın İpekyolu Belediyesi, koronavirüs nedeniyle yılbaşını da kapsayan 4 günlük sokağa çıkma kısıtlamasında, can dostları yalnız bırakmadı. Jandarma, polis, belediye ekipleri, sokak hayvanları için belirlenen park ve noktalara mama, yiyecek ve su bıraktı.

Koronavirüsle mücadele kapsamında 31 Aralık akşam saat 21.00'de başlayan 4 günlük sokağa çıkma kısıtlaması yarın saat 05.00'te sona erecek. Özellikle kafeterya, restoran gibi yerlerin de kapalı olması nedeniyle yiyecek bulmakta zorlanan sokak hayvanları için jandarma, polis, Doğa Koruma ve Milli Parklar Genel Müdürlüğü ile belediye ekipleri bir grup hayvansever ile çalışma başlattı. Ekipler, belirlenen noktaları tek tek gezerek, sokak hayvanları için mama, yiyecek ve su bıraktı.

'CAN DOSTLARIMIZI LÜTFEN UNUTMAYALIM'Hayvan hakları savunucusu Filiz Kaya, yasağın uygulandığı günlerde dondurucu soğukta yiyecek bulmakta zorlanan sokak hayvanları için yiyecek bıraktıklarını belirterek, "Vatandaşlara özellikle şunu söylemek istiyorum. Lütfen bu soğuk havalarda canların olduğunu, onların da üşüdüğünü ve aç olduğunu unutmayalım. Bazen çok kötü durumda olan yaralı sokak hayvanlarına şahit oluyoruz. Bu bizi çok üzüyor. Beş yıl sonra çocuklarımız böyle şeylerle uğraşsın istemiyoruz. Her şey yoluna girsin istiyoruz. Herkes evinin önüne bir kap yemek ve su bırakabilir. Van'da İpekyolu Belediyesi kadar bu hassas konuya duyarlılık gösteren başka belediye yok maalesef. İpekyolu Belediyesi'ne çok teşekkür ediyorum. Sokak hayvanlarına gerçekten çok katkıları oluyor, çok güzel çalışmalar yapıyorlar" dedi.Hayvansever Zişan Gündoğdu ise evlerde arta kalan ekmeklerin çöpe atılmak yerine, sokak hayvanlarına verilmesi gerektiğini anlatarak, "Yasak zamanlarında bile İpekyolu Belediyesi hayvanları düşünüyor. Bazen düşünmeden çöpe ekmek atıyoruz, israf ediyoruz. Ama bu ekmekle sokaktaki bir hayvan doyabiliyor. O yüzden ekmekleri çöpe atmayalım, kapımızın önüne ekmek ve su bırakalım" diye konuştu.

Van İl Jandarma Komutanlığı Çevre, Doğa ve Hayvanları Koruma Timi'nde görevli Uzman Jandarma Zekeriya Akdeniz de sokak hayvanlarının da insanlar kadar beslenmeye muhtaç olduğunu, kısıtlama döneminde de can dostları sahipsiz bırakmadıklarını söyledi.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Behçet DALMAZ