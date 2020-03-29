Valilikten "öğretmenevi" açıklaması
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Karabük, Güncel

Valilikten "öğretmenevi" açıklaması

Karabük Valiliği tarafından bazı yerel internet sitesi ve sosyal medyada yapılan Karabük Öğretmenevi yöneticilerinin sağlık çalışanlarına konaklaması için yardımcı olmadığı yönündeki haber ve paylaşımlarla ilgili açıklama yapıldı.

29.03.2020 19:33 | Son Güncelleme: 29.03.2020 19:33
Valilikten

Karabük Valiliği tarafından bazı yerel internet sitesi ve sosyal medyada yapılan Karabük Öğretmenevi yöneticilerinin sağlık çalışanlarına konaklaması için yardımcı olmadığı yönündeki haber ve paylaşımlarla ilgili açıklama yapıldı.

Yapılan açıklamada, bazı internet siteleri ve sosyal medya paylaşımlarında öğretmenevi ile ilgili mesnetsiz ve yanıltıcı paylaşımlar yapıldığı belirtildi.

"Sağlık Çalışanları Hakkında Cumhurbaşkanı Kararı"nda; "Sağlık personelinin, mesai kaybını önlemek, zaman tasarrufu sağlamak ve yapılacak çağrılara süratle icabet etmek amacıyla görevli olduğu sağlık kuruluşuna yakın bulunan kamu sosyal tesislerinden yararlanmak isteyenler ile görevli olduğu sağlık kuruluşundan başka bir yere görevlendirilenler, kamuya ait sosyal tesislerden yararlanmada, 31/5/2020 tarihine kadar (bu tarih dahil), 4736 sayılı Kanunun 1 inci maddesinin birinci fıkrası hükmünden muaftır" denildiği hatırlatılan açıklamada, şunlar kaydedildi:

"Bu kapsamda ilimizde görev yapan tüm sağlık çalışanları arasında bu haktan faydalanmak isteyenler için bir ön çalışma yapılmıştır. Bu çalışma neticesinde kamu ve özelde çalışan yaklaşık 200 sağlık personelinin belirtilen tesislerde kalmak istediği öğrenilmiştir. Talebin büyük çoğunluğunun geldiği Karabük Eğitim ve Araştırma Hastanemize yakın mesafede bulunan polisevi ve öğretmenevinin ise bu talebi karşılayamayacağı değerlendirilmiş olup, Gençlik ve Spor Bakanlığı ile temasa geçilerek Taşkent Yurdu (160 kişi) ve Asiye Hatun Kız Yurdu (40 kişi) bu amaçla belirlenmiştir. 30 Mart 2020 tarihinden itibaren sağlık personellerimiz bu yurtları kullanabileceklerdir. Ayrıca özel yurtlardan ve Safranbolu ilçemizdeki bazı konaklardan da bu konuda yardım teklifi gelmiş olup, sağlık personellerimiz ile bunların bilgisi de paylaşılacaktır. Karabük Öğretmenevimizde 34 oda bulunmakta olup, şu anda il dışından gelen 7 hekimimiz, 7 odada ve 3 odada ise başka misafirler kalmaktadır. 24 oda bu süreç kapsamda Sağlık Müdürlüğüne tahsis edilmiştir. Merkez Polisevi'nde de 24 oda bulunmaktadır ve an itibariyle 5 tanesi doludur. Sağlık personelimiz için hazırlanan yurtların yeterli gelmemesi veya talebin fazla olması halinde polisevi, öğretmenevi ve kamu misafirhanelerinin tamamı bu amaçla kullanılabilecektir. Bu tesislerin sağlık personeline tahsisi ile ilgili hiçbir olumsuz durum yaşanmamıştır." - KARABÜK

Kaynak: İHA

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