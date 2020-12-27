Uşak'ta sokaklar sessiz kaldı

Ülke genelinde uygulanan hafta sonları sokağa çıkma kısıtlaması kapsamında Uşak'ta denetlemeler devam ediyor.

Ülke genelinde uygulanan hafta sonları sokağa çıkma kısıtlaması kapsamında Uşak'ta denetlemeler devam ediyor. Belgesi olmadan sokağa çıkan vatandaşlara cezai işlem yapıldı.

Korona virüs ile mücadele kapsamında hafta sonları 56 saatlik sokağa çıkma kısıtlaması uygulanıyor. Uşak'ta vatandaşlar kısıtlamalara uyduğu gözlemlenirken, polis ekipleri de kentin farklı noktalarında denetim noktaları oluşturdu. Ekipler, dışarıda bulunan vatandaşların izin belgelerini kontrol etti. Belgesi olmadan sokağa çıkan vatandaşlara cezai işlem uygulanırken, ekipler vatandaşları evlerine gitmeleri konusunda uyarılarda bulundu.

Sokağa çıkma kısıtlaması Pazartesi sabah 05.00 itibarıyla sona erecek. - UŞAK

Kaynak: İhlas Haber Ajansı