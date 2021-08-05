Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Karaismailoğlu, Manavgat AFAD Koordinasyon Merkezi'nde konuştu Açıklaması
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ
Üye Girişi

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Karaismailoğlu, Manavgat AFAD Koordinasyon Merkezi'nde konuştu Açıklaması

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Karaismailoğlu, Manavgat AFAD Koordinasyon Merkezi'nde konuştu Açıklaması
Anadolu Ajansı / Ergün Haktanıyan - Haberler | Güncel

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu, orman yangınlarının ilk anından itibaren devletin seferberlik halinde olağanüstü çalışma gerçekleştirdiğini söyledi.

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu, orman yangınlarının ilk anından itibaren devletin seferberlik halinde olağanüstü çalışma gerçekleştirdiğini söyledi.

Bakan Karaismailoğlu, Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu ile Antalya'nın Manavgat ilçesinde AFAD Koordinasyon Merkezi'ndeki değerlendirme toplantısı öncesi açıklama yaptı.

Orman yangınlarının devam ettiğini hatırlatan Karaismailoğlu, Türkiye'nin adeta akciğerleri olan Ege ve Akdeniz bölgelerinde yoğunlaşan, çeşitli illerde de etkili olan orman yangınlarına karşı, devletin tüm imkanları, kurumları ve personeliyle, insanüstü bir biçimde süren mücadelesinin bugün 9. günü olduğunu belirtti.

Yangınların söndürülmesi için çaba sarf eden tüm görevlilere ve vatandaşlara şükranlarını sunduklarını dile getiren Karaismailoğlu, hayatını kaybedenlere de Allah'tan rahmet diledi.

"Canını hiçe sayarak sahada bulunan ve ormanlarda yaşayan canlıların kurtarılması ve yangınların söndürülmesi için durmaksızın, gece gündüz emek veren arkadaşlarımıza ne kadar teşekkür etsek az. Onlara şükranlarımızı sunuyoruz." diyen Karaismailoğlu, şunları kaydetti:

"Yangından etkilenen mahalleleri tek tek ziyaret ediyoruz. Vatandaşlarımızın ihtiyaçlarını yerinde tespit ediyoruz. Bu ihtiyaçların büyük bir hızla karşılanması için bütün bakanlıklarımız, ilgili kurumlarımızla koordineli ve etkin bir biçimde çalışmalarımızı sürdürüyoruz. Yangınların ilk anından itibaren devletimiz seferberlik halinde, olağanüstü bir çalışma gerçekleştiriyor. İlk günden itibaren olduğu gibi devletin eli olarak, her şartta olduğu gibi halkımızın yanında olmaya devam edeceğiz. Çalışan binlerce arkadaşımızla birlikte bu afetin üstesinden geleceğiz. Bu afetin izlerini ortadan kaldırmak için çok yoğun bir çaba sarf edeceğiz. Şu an bölgede yanmakta olan, devam eden yangınlar var. Etkisi azalmış olsa da mücadele ettiğimiz bölgeler var. İnşallah onları da en kısa sürede bitirip bundan sonra afetin etkilerini, vatandaşlarımızın ihtiyaçlarını en kısa zamanda karşılayacağız."

Karaismailoğlu, bölgede vatandaşlarla birlikte olduklarını dile getirerek, "Tabii zor şartlarda olan vatandaşlarımız da var ama devletin eli her zaman onların yanında. İnşallah kısa sürede ihtiyaçları gidereceğiz. Daha önceki afetlerde yaşanmış tecrübelerde olduğu gibi nasıl vatandaşımızın hizmetinde bu işleri bir an önce bitirdiysek, inşallah bundan sonra da bu işleri bitireceğiz. Büyük bir özveriyle, cansiperane çalışan binlerce arkadaşımızla karada, denizde, havada, sadece Antalya'da değil, Muğla'da ve memleketimizin diğer bölgelerinde bu afetin izlerini en kısa zamanda ortadan kaldıracağız." ifadelerini kullandı.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Ergün Haktanıyan

Son dakika haber! Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu, Manavgat AFAD Koordinasyon Merkezi'nde konuştu: (1)
Son dakika haber! Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu, Manavgat AFAD Koordinasyon Merkezi'nde konuştu: (1)
Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu, Manavgat AFAD Koordinasyon Merkezi'nde konuştu Açıklaması
Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu, Manavgat AFAD Koordinasyon Merkezi'nde konuştu Açıklaması
Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Çok Okunan Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Tanju Özcan Süleyman Soylu Fahrettin Altun Kemal Kılıçdaroğlu Recep Tayyip Erdoğan
Magazin Gülşen Onur Akay Cem Yılmaz Şahan Gökbakar
Spor Ali Koç Abdullah Avcı Rıza Çalımbay Nihat Özdemir Valentin Rosier
Tüm Haberler Hava Durumu Namaz Vakitleri Gazeteler Güzel Sözler
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube
Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Karaismailoğlu, Manavgat AFAD Koordinasyon Merkezi'nde konuştu Açıklaması - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir] 5.8.2021 21:39:35. #1.14#

title