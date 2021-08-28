Türkmen müzisyen ve ses sanatçısı Fethullah Altunses'in cenazesi Kerkük'te defnedildi
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Türkmen müzisyen ve ses sanatçısı Fethullah Altunses'in cenazesi Kerkük'te defnedildi

Türkmen müzisyen ve ses sanatçısı Fethullah Altunses'in cenazesi Kerkük'te defnedildi
Anadolu Ajansı / Ali Makram Ghareeb - Haberler | Güncel

Yeni tip koronavirüse (Kovid-19) yakalanan ve üç gün önce ikamet ettiği Birleşik Arap Emirlikleri'nde vefat eden Türkmen müzisyen ve ses sanatçısı Fethullah Altunses'in cenazesi Kerkük'te toprağa verildi.

Yeni tip koronavirüse (Kovid-19) yakalanan ve üç gün önce ikamet ettiği Birleşik Arap Emirlikleri'nde vefat eden Türkmen müzisyen ve ses sanatçısı Fethullah Altunses'in cenazesi Kerkük'te toprağa verildi.

Yaklaşık bir buçuk aydır tedavi gördüğü hastanede 64 yaşında hayatını kaybeden usta müzisyen Altunses'in cenazesi, kılınan akşam namazının ardından Musalla Mezarlığı'nda defnedildi.

Irak Türkmen Cephesi Başkanı Hasan Turan, basına yaptığı açıklamada, büyük müzisyen Altunses'in vefatının, Irak ve Türkmen sanatı için telafisi olmayan bir kayıp olduğunu ifade etti.

Irak ve Türkmen müziğinde böyle bir ustanın tekrar gelmeyeceğini kaydeden Turan, Altunses'in sanat hayatı boyunca ülkesine yakışan eserler icra ettiğini dile getirdi.

Türkmen Cephesi Kerkük Milletvekili Erşat Salihi de sanatçının milli şuura sahip olduğunu aktararak Altunses'in uluslararası kalitede eserleriyle Irak ve Türkmen müziğine hizmet ettiğini söyledi.

Irak Sanatçılar Sendikası Başkanı Cebbar Cudi ise Altunses'in Irak müziğine eşi ve benzeri olmayan hizmetler sunduğunu belirterek Irak'ın, yeri doldurulması mümkün olmayan bir sanatçıyı kaybettiğini anlattı.

Fethullah Altunses kimdir?

Türkmenlerin en başarılı müzisyeni olarak tanınan sanatçı, Kerkük'ün Piryadi Mahallesi'nde 1957 yılında dünyaya geldi.

İlk, orta ve lise öğrenimini Kerkük'te tamamlayan sanatçı, 1977'de Irak Devlet Senfoni Orkestrası'nda viyolonselist olarak göreve başladı. 1980'de Bağdat Üniversitesi Irak Güzel Sanatlar Enstitüsü Müzik Viyolonselist Bölümü ve 1989 tarihinde de aynı üniversitenin Güzel Sanatlar Akademisi Televizyon Bölümünden mezun oldu.1993'te aynı akademide master yaptı. 1996 yılında doktora eğitimini Mısır'da tamamladı.

Daha sonra Irak Kültür Bakanlığı Müzik Sanatları Dairesinde Genel Müdür Yardımcısı ve aynı zamanda Müzik Araştırmaları Enstitüsünde şef olarak çalıştı.

Altunses, 1990'lı yıllarda Bağdat'ta çalıştığı dönemde Irak ve Arap dünyasının idolü sayılan Kazım es-Sahir'e çok sayıda eser verdi.

???Irak'ta eski yönetimin devrilmesinden sonra Birleşik Arap Emirlikleri'ne yerleşen sanatçı Altunses, yaklaşık bir buçuk ay önce yakalandığı Kovid-19'a yenik düşerek 25 Ağustos'ta Dubai'de hayatını kaybetti.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Ali Makram Ghareeb

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