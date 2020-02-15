Türkiye Maarif Vakfı, Tanzanya'nın Arusha eyaletinde okul açtı

15.02.2020 12:40 | Son Güncelleme: 15.02.2020 12:40

Afrika'da 144 okulu ve 17 yurdu bulunan Türkiye Maarif Vakfı (TMV), Tanzanya'da ülkenin kuzeyindeki Arusha eyaletinde yeni okulunu açtı.

TMV'nin, Tanzanya'da 30 dönüm arazi içerisinde anaokulu, ilkokulu ve ortaokulu bulunan 260 öğrenci kapasiteli okulun açılışını yaptığı törene, Türkiye ve Tanzanya'dan çok sayıda yetkili katıldı.

Tanzanya'da parlamento üyesi olan ve 15 yıl Adalet, Aile, Gençlik, Çocuk ve Kalkınma Bakanı olarak görev yapan eğitimci Mary Nagu, TMV'ye ülkede daha fazla okul ve yurt açma çağrısında bulunarak, şu ifadeleri kullandı:

"Ben inanıyorum ki TMV'nin Arusha'daki okulu, Tanzanya'nın en iyi okulu olacak. Bu okulda çevre illerden de öğrencilerimiz var. O nedenle, TMV'den Arusha'daki bu okula yurt açmalarını ve öğretmenlere daha iyi imkanlar sunmanızı bekliyoruz. Aynı zamanda, eğitimde kullanılan teknolojiyi de geliştirmenizi bekliyoruz. Bu, Tanzanya için çok önemli. Bizim bu okulu TMV'ye devir kararımız çok doğru bir karar. İş adamları, aileler ve politikacılar el ele verelim ve bu okulu Tanzanya'nın en iyisi yapalım."

Türkiye'nin Darüsselam Büyükelçisi Ali Davutoğlu, TMV okullarının Tanzanya'nın en iyi okulları arasında gösterildiğini ve ülkede TMV okullarına büyük ilgi olduğunu vurguladı.

Törene katılan AK Parti Hatay Milletvekili Hüseyin Şanverdi, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın selamını getirdiğini dile getirerek TMV'nin eğitim kalitesinin Tanzanya'ya da ulaşmasından duyduğu memnuniyeti ifade etti.

TMV Mütevelli Heyeti Üyesi Prof. Dr. Cihad Demirli, vakfın Afrika'daki eğitim hizmetlerini giderek artırdığına işaret ederek, vakfın Afrika'da 24 ülkede okul açtığını, bu okullarda yetişecek öğrencilerin de Tanzanya'nın kalkınmasına katkı sunacağını vurguladı.

Kaynak: AA