Türkiye Gıda ve Şeker Sanayi İşçileri Sendikası Genel Başkanı İsa Gök Açıklaması

10.10.2019 09:55

Türkiye Gıda ve Şeker Sanayi İşçileri Sendikası Genel Başkanı İsa Gök, "Türk istiklalini, Türk Cumhuriyeti'ni ilelebet muhafaza ve müdafaa eden ordumuzun yanındayız" dedi.



Türkiye Gıda ve Şeker Sanayi İşçileri Sendikası Genel Başkanı İsa Gök, Türkiye'nin Suriye'ye yönelik gerçekleştirdiği 'Barış Pınarı Harekatı' hakkında bir mesaj yayımlayarak Türk ordusuna destek verdi. Amerika Birleşik Devletleri (ABD) Başkanı Donald Trump'ın Türkiye'ye yönelik tehditleri hakkında da açıklama yapan Gök, "Amerika Birleşik Devletleri Başkanı Donald Trump'ın ülkemize yönelik savurduğu küstah tehditler ne akla ne de vicdana sığmakta, Amerikan hegemonyasının sağlanması için gösterilen ikircikli politikaları açıkça ortaya çıkarmaktadır. Terörizmle mücadelesinde kapsamlı, etkin ve kararlı bir strateji izleyen Türkiye, bölgesel krizlerle beslenen PKK'ya yönelik temposu gittikçe artan proaktif tedbirler almaya başlamıştır. Bu çerçevede gerçekleştirdiğimiz Barış Pınarı Harekatı, teröristlerin Misak-ı Milli sınırları içerisinde veya dışında hareket serbestisinin kısıtlanmasının yanında coğrafyamız dışında barındığı alanların süreklilik dahilinde etki altına alınması, imha edilmesinin sağlanması ve vatan sınırlarının korunması amaçlanmaktadır" ifadelerini kullandı.



"Trump'ın terör örgütleriyle ortaklık kurduğunu görmekteyiz"



ABD'nin çıkarları doğrultusunda hareket ettiğini söyleyen Gök, Trump'ın dünya iktidarını sağlamak istediğini bunu yapmaya çalışırken de bölgelerdeki terör örgütleriyle ortaklık kurduğunu belirtti. Gök, "Tüm dünyayı boyunduruğu altına alarak mazlum milletleri sömürme amacıyla hunharca saldırganlık gösteren ABD, Suriye üzerinden aynı zamanda PKK'nın bir terör örgütü olarak anılmasını engellemek, onu önce bir direniş örgütü, ardından düzen kurucu bir siyasal yapıya dönüştürmek arzusuyla hareket etmektedir. Ulus kimliğine ve milli bilince sahip olmayan ABD, ulusal egemenlik ve milli değerler ekseninde toplanarak kenetlenen ve bağımsızlık mücadelesi veren milletlerin kutsal savaşı karşısında en büyük engel olma hedefini her geçen gün farklı biçimlerde göstermektedir. Asya Pasifik'te, Orta Doğu'da, Afrika'da, Doğu Avrupa'da, Latin Amerika'da ve coğrafyamız Anadolu'da hegemon güç olarak, dünya iktidarını sağlamayı isteyen Trump'ın, söz konusu bölgelerdeki terör örgütleriyle ortaklıklar kurduğunu net olarak görmekteyiz. Sözün özü ABD, çıkarları neredeyse oradadır. Biz ülkemizin çıkarlarını tüm insanlığın çıkarları ile eşdeğer görürken sözde demokrat sözde hümanist batı zihniyeti kendisinden olmayana olan düşmanlığını kirli oyunlarla yürütmeye devam etmektedir" şeklinde konuştu.



"Her aşamada elimizi taşın altına koymaya hazırız"



Türkiye Cumhuriyeti üzerinde oynanan oyunları net bir şekilde gördüklerini ifade eden Gök, akli selim bir tavırla davranarak kenetlenme zamanının geldiğini belirtti. Gök, sendika olarak milli birlik ve beraberlik adına her aşamada ellerini taşın altına koyabileceklerini de vurguladı. Gök, "Türkiye Cumhuriyeti onun bunun lütfu, ikram ve bağışı değil, tarihi bir kavşaktır. Milletimiz, uluslararası aktörlerin maşası olan terör aracılığıyla kurgulanan hesapları çok net görmekte, birliğinden ve beraberliğinden asla taviz vermemektedir. Ülke olarak iktidarı ve muhalefeti ile kısır çekişmeleri, sen-ben kavgalarını bir tarafa bırakarak akli selim bir tavırla kurşunla kaynatılmış duvar gibi saf tutmanın ve birbirimize daha çok kenetlenmenin mücadelenin bekası için büyük önem taşıyacağını hatırlatmak isteriz. Millet olmadan cemiyet olmanın mümkün olamayacağına olan inancımızla, milli birlik ve beraberlik için her aşamada elini taşın altına koymaya hazır olduğumuzu, yüreğimizden çektiğimiz iman mürekkebini, kan kırmızısı bir kalemle ve silinmez harflerle semaya nakşettiğimiz, vatanımızın ebedi tapusu, gökkubbeye astığımız firuze duygularımızın en latif namesi bayrağımızı sonsuza kadar dalgalandıracağımızı bildirirken, Yüce Allah'tan, Türk İstiklalini, Türk Cumhuriyeti'ni ilelebet muhafaza ve müdafaa eden ordumuzu muzaffer kılmasını niyaz ederim" dedi. - ANKARA

Kaynak: İHA