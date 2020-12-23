- Türkiye'den Çine ilk ihracat treninin 8 bin kilometrelik serüveni
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- Türkiye'den Çine ilk ihracat treninin 8 bin kilometrelik serüveni

23.12.2020 15:07 | Son Güncelleme: 23.12.2020 15:52

- Türkiye'den Çine ilk ihracat treninin 8 bin kilometrelik serüveni 4 Aralık'ta İstanbul'dan uğurlanan Türkiye'den Çin'e giden ilk ihracat treni, 8 bin 693 kilometrelik serüvenini tamamladı.

- Türkiye'den Çine ilk ihracat treninin 8 bin kilometrelik serüveni

XİAN - 4 Aralık'ta İstanbul'dan uğurlanan Türkiye'den Çin'e giden ilk ihracat treni, 8 bin 693 kilometrelik serüvenini tamamladı.

Türkiye'den Çin'e giden ilk ihracat treni 4 Aralık'ta İstanbul'dan uğurlandı. 2 kıta, 2 deniz ve 5 ülke geçerek yükünü 12 günde Çin'e ulaştırması planlanan tren, yaklaşık 8 bin 693 kilometrelik serüvenini tamamladı. Türkiye'den ayrılarak gümrük işlemleri tamamlanan tren, Kars'tan hareket ederek Ahılkelek üzerinden ilk olarak Gürcistan'ın Kartsakhi tren istasyonuna ulaştı. Tren, Gürcistan'ın ardından Azerbaycan'ın başkenti Bakü'ye yaklaşık 70 kilometre mesafede bulunan Bakü Uluslararası Deniz Limanı'na vardı. İhracat treni, Gürcistan'da Akhalkalaki-Tiflis-Rustavi güzergahı üzerinden Azerbaycan'a girdi ve Azerbaycan'da Agstafa-Gence-Yevlah-Kürdemir-Hacıgabul güzergahı ile yolunu devam ettirerek Bakü Deniz Limanı'na ulaştı.

Kazakistan'da bayraklarla karşılandı

Tren bugün Bakü Deniz Limanı'ndan Azerbaycan-Hazar Denizi geçişi ile Kazakistan'a geldi. "Beket Ata" yük gemisiyle Kazakistan'ın Aktau limanına varan tren, limanda çalışanlar tarafından Kazakistan ve Türk bayraklarıyla karşılandı. Aktau'nun ardından seyahatini tamamlamak üzere Çin'e doğru hareket etti. 8 bin 693 kilometre yol kat edip 2 kıta, 2 deniz ve 5 ülke geçen ihracat treni, 19 Aralık günü Çin'in Xi'an şehrine ulaştı. Tren için Çin'in Xi'an kentinde tören düzenlendi. Törene Türkiye'nin Pekin Büyükelçisi Abdülkadir Emin Önen'in yanı sıra, Xi'an Belediye Başkan Yardımcısı Shen Liping katıldı.

- Türkiye'den Çine ilk ihracat treninin 8 bin kilometrelik serüveni
- Türkiye'den Çine ilk ihracat treninin 8 bin kilometrelik serüveni
- Türkiye'den Çine ilk ihracat treninin 8 bin kilometrelik serüveni
- Türkiye'den Çine ilk ihracat treninin 8 bin kilometrelik serüveni

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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