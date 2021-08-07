Türkiye'deki orman yangınlarına karşı 'gönüllü' seferberliği başlatıldı
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Türkiye'deki orman yangınlarına karşı 'gönüllü' seferberliği başlatıldı

Türkiye'deki orman yangınlarına karşı 'gönüllü' seferberliği başlatıldı
Anadolu Ajansı / Muhammet Kasım - Haberler | Güncel

Irak'ın Kerkük kentindeki Türkmenler, Türkiye'deki orman yangınlarına karşı mücadeleyi güçlendirmek ve fidan dikmek için gönüllü seferberliği başlattı.

Irak'ın Kerkük kentindeki Türkmenler, Türkiye'deki orman yangınlarına karşı mücadeleyi güçlendirmek ve fidan dikmek için gönüllü seferberliği başlattı.

Türkmen Sivil Toplum Örgütleri Başkanı İstibrak Yazaroğlu, basına yaptığı açıklamada, Türkiye'de günlerdir devam eden orman yangınları nedeniyle derin üzüntü duyduklarını söyledi.

Kardeş ülke Türkiye'nin yanında olduklarını ifade eden Yazaroğlu, istisnasız ve her zaman Irak halkının yanında duran Türkiye'nin bu zorlu sürecinde elleri kolları bağlı beklemeyeceklerini belirtti.

Yangının söndürülmesi ve daha sonra bölgenin ağaçlandırılması için gönüllü seferberliği başlattıklarını bildiren Yazaroğlu, Telafer, Musul, Erbil, Altunköprü, Kerkük, Tuzhurmatu, Tazehurmatu, Kızlarbat ve Mendeli'ye kadar uzanan, Türkmenlerin yoğunlukla yaşadıkları tüm bölgelerde çocuk, kadın, genç ve yaşlısıyla Türkiye'nin yanında olduklarını vurguladı.

Yazaroğlu, Kerkük'te gönüllü isim kayıtlarının başlatıldığını kaydetti.

Türkiye'de 28 Temmuz'da Antalya'da başlayan ve bu tarihten itibaren çeşitli illerde 200'den fazla noktada çıkan ve on binlerce hektar ormanlık alanı etkileyen yangınlarda şu ana dek 8 kişi hayatını kaybetti.

Türkiye'deki orman yangınlarına karşı 'gönüllü' seferberliği başlatıldı
Türkiye'deki orman yangınlarına karşı 'gönüllü' seferberliği başlatıldı
Türkiye'deki orman yangınlarına karşı 'gönüllü' seferberliği başlatıldı
Türkiye'deki orman yangınlarına karşı 'gönüllü' seferberliği başlatıldı
Türkiye'deki orman yangınlarına karşı 'gönüllü' seferberliği başlatıldı

Kaynak: Anadolu Ajansı / Muhammet Kasım

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