Turizm merkezlerinin sahillerinde hareketlilik yaşanıyor
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Turizm merkezlerinin sahillerinde hareketlilik yaşanıyor

Anadolu Ajansı / Osman Uras - Haberler | Güncel

Antalya ve Muğla'da sahillerinde, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınıyla mücadele tedbirleri kapsamında uygulanan kademeli normalleşmeyle hareketlilik oluştu.

Antalya ve Muğla'da sahillerinde, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınıyla mücadele tedbirleri kapsamında uygulanan kademeli normalleşmeyle hareketlilik oluştu.

Muğla

Muğla'nın turistik ilçeleri Marmaris, Fethiye, Bodrum ile Datça'da plajlarda hareketlilik yaşanıyor.

Bodrum ilçesinin Paşatarlası, Kumbahçe Plajı ile marina caddesinde vatandaşlar ile turistler denize girip, güzel havanın keyfini çıkardı.

Fethiye ilçesindeki dünyaca ünlü Ölüdeniz ile Çalış plajlarında da vatandaşlar ve turistler yoğunluk oluşturdu. Macera tutkunları Babadağ'dan yamaç paraşütüyle uçuş yaparak eşsiz Ölüdeniz manzarasını seyretme fırsatı buldu.

Marmaris'in İçmeler, Uzunyalı sahilleri ile Marmaris Belediyesi Halk Plajı'na gelen vatandaşlar, denize girip güneşlendi.

Muğla genelinde kolluk kuvvetleri, denetimlerine devam ediyor.

Turizm merkezlerinin sahillerinde hareketlilik yaşanıyor
Turizm merkezlerinin sahillerinde hareketlilik yaşanıyor
Turizm merkezlerinin sahillerinde hareketlilik yaşanıyor
Turizm merkezlerinin sahillerinde hareketlilik yaşanıyor

Kaynak: Anadolu Ajansı / Osman Uras

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