Tunceli'deki kazada ağır yaralanan şahıs hayatını kaybetti
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Tunceli'deki kazada ağır yaralanan şahıs hayatını kaybetti

Tunceli'deki kazada ağır yaralanan şahıs hayatını kaybetti
İhlas Haber Ajansı - Haberler | 3. Sayfa

Tunceli'de motosikletin bariyerlere çarpması sonucu meydana gelen kazada ağır yaralanan 1 kişi, kaldırıldığı hastanede yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti.

Tunceli'de motosikletin bariyerlere çarpması sonucu meydana gelen kazada ağır yaralanan 1 kişi, kaldırıldığı hastanede yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti.

Kaza, dün akşam saat saatlerinde Tunceli-Elazığ kara yolu Aktuluk köyü mevkiinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Fatih Yılmaz'ın kullandığı 23 FY 002 plakalı motosiklet, kontrolden çıkarak bariyerlere çarptı. Çarpmanın etkisiyle motosiklet sürücüsü Fatih Yılmaz ile motosiklette bulunan arkadaşı Müge S. ağır yaralandı. Haber verilmesi üzerine olay yerine 112 acil sağlık ve güvenlik güçleri sevk edildi. Yaralılar olay yerinde yapılan ilk müdahalelerinin ardından ambulanslarla Tunceli Devlet Hastanesi'ne sevk edildi.

Durumu ağır olan yaralılardan Fatih Yılmaz askeri helikopterle, kazada kolu kopan Müge S. ise ambulansla Fırat Üniversitesi Hastanesine kaldırıldı. Hastaneye kaldırılan iki arkadaştan Fatih Yılmaz, burada yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti.

Müge S.'nin tedavisine devam edilirken, olayla ilgili başlatılan incelemenin sürdüğü öğrenildi. - ELAZIĞ

Tunceli'deki kazada ağır yaralanan şahıs hayatını kaybetti
Tunceli'deki kazada ağır yaralanan şahıs hayatını kaybetti
Tunceli'deki kazada ağır yaralanan şahıs hayatını kaybetti
Tunceli'deki kazada ağır yaralanan şahıs hayatını kaybetti

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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