Tunceli'deki Dünya Rafting Şampiyonası'nda kıyasıya mücadele

TUNCELİ'de devam eden Dünya Rafting Şampiyonası'na katılan ülkelerin takımları, Munzur Nehri'ndeki zorlu parkurda kıyasıya yarıştı.

Munzur Nehri'nde devam eden şampiyona kapsamında, takımlar arasında sıralama yarışı yapıldı. Takımlar, dereceye girebilmek için Munzur Nehri'ndeki zorlu parkurda mücadele etti. Şampiyonaya devam edecek takımların belirlendiği yarışlarda; Dünya Rafting Federasyonu Asbaşkanı ve Türkiye Rafting Federasyonu Başkanı Fikret Yardımcı, Tunceli Valisi Tuncay Sonel'e, milli takım forması ve yarışma madalyası hediye etti. Çeyrek final, yarı final ve final yarışlarıyla devam edecek şampiyonanın ilgi gördüğünü belirten Türkiye Rafting Federasyonu Başkanı Yardımcı, "Dünya Rafting Şampiyonası, Türkiye ve dünya basını tarafından büyük ilgi gördü. 20 ülkeden yüzlerce sporcu yarışıyor. Ulusal medyada hatta uluslararası medyada sıkça yer aldığımızı gördük. 2 yıl önce temelini attığımız bu yarışmanın artık meyvelerini yavaş yavaş alıyoruz. Artık Tunceli, dünyada rafting merkezi oldu. Dünyanın çeşitli ülkelerinde gelen sporcular yöneticiler Tunceli doğasına yarışma pistine hayran kaldı. İlgi beklediğimizin üzerinde oldu" dedi.

Vali Sonel ise Tunceli'nin turizm merkezi haline geldiğini belirterek, "Dünyanın 20 ülkesinden 800'e yakın sporcu, hakem ve teknik heyeti ağırlıyoruz. Bizler hem Tunceli olarak hem de Türkiye olarak konuklarımıza Türk misafirperverliğini göstermeye çalışıyoruz. Huzur şehri haline gelen kentimizde dünya çapında organizasyonu başarıyla sürdürüyoruz. Tunceli artık bir turizm şehri olduğunu dünyaya kanıtladı. Herkes huzur içinde burada tatilini yapıyor, yarışmaları keyifle izliyor. Tunceli'ye görmek için herkesi davet ediyoruz" diye konuştu.



Kaynak: DHA

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