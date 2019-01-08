Tunceli'de Okullara Kar Tatili

TUNCELİ'de merkez ve Pülümür ilçesinde ilk ve orta dereceli okullar, kar yağışı nedeniyle Salı günü tatil edildi.

Valilikten yapılan açıklamada, "Tunceli Merkez ve Pülümür ilçemizde kreş, anaokulu, ilkokul, ortaokul ve liselerde 08 Ocak 2019 Salı günü bir gün süre ile eğitim ve öğretime ara verilmiştir" denildi.

Açıklamada, hamile ve engelli kamu çalışanların da izinli sayılacağı ifade edildi. - Tunceli

Kaynak: DHA