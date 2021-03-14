Tunceli'de dağcılar, 2 bin 884 rakımlı karlı dağa 8 saatte tırmandı
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Tunceli'de dağcılar, 2 bin 884 rakımlı karlı dağa 8 saatte tırmandı

14.03.2021 14:24 | Son Güncelleme: 14.03.2021 14:47

Tunceli'de dağcılar, 2 bin 884 rakımlı karlı dağa 8 saatte tırmandı Tunceli'de 20 kişilik dağcı grubu, karla kaplı 2 bin 884 rakımlı Sülbüs Dağı'na tırmanış gerçekleştirdi.

Tunceli'de dağcılar, 2 bin 884 rakımlı karlı dağa 8 saatte tırmandı

TUNCELİ - Tunceli'de 20 kişilik dağcı grubu, karla kaplı 2 bin 884 rakımlı Sülbüs Dağı'na tırmanış gerçekleştirdi.

20 kişilik dağcı grubu, Nazımiye İlçesi ile Bingöl'ün Yayladere ilçesi sınırında bulunan karla kaplı 2 bin 884 rakımlı Sülbüs Dağı'na tırmanış gerçekleştirdi. Tunceli merkezden araçlarla Nazımiye İlçesi'ne bağlı Sarıyayla Köyü'ne giden dağcılar buradan yaklaşık 8 saatlik bir tırmanışın ardından Sülbüs Dağı'nın zirvesine ulaştı . Zirvede bir süre mola vererek dinlenen dağcılar daha sonra inişe geçerek etkinliği tamamladı.

Fırsat buldukça her mevsim il ve il dışındaki zirvelere tırmanışlar gerçekleştirdiklerini belirten grubun rehberi İsmail Ateş, "Geçtiğimiz hafta Mercan Dağı'na tırmanış gerçekleştirmiştik. Bu hafta da zirvesinde kar kalınlığının yer yer 2 metreye yaklaştığı Sülbüs Dağı'na tırmandık. Son derece zorlu ancak bir o kadar da keyifli bir tırmanış oldu. Bundan sonra da benzeri etkinlikleri devam ettirmeyi düşünüyoruz" dedi.

Tunceli'de dağcılar, 2 bin 884 rakımlı karlı dağa 8 saatte tırmandı
Tunceli'de dağcılar, 2 bin 884 rakımlı karlı dağa 8 saatte tırmandı
Tunceli'de dağcılar, 2 bin 884 rakımlı karlı dağa 8 saatte tırmandı
Tunceli'de dağcılar, 2 bin 884 rakımlı karlı dağa 8 saatte tırmandı

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / ERCAN TOPAÇ

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