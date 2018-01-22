Trafik Kazası: 2 Yaralı
Adana'da, minibüsün devrilmesi sonucu 2 kişi yaralandı.
Adana'da, minibüsün devrilmesi sonucu 2 kişi yaralandı.
Alınan bilgiye göre, Tarsus-Adana- Gaziantep (TAG) Otoyolunda seyir halindeki Hakkı Güneş idaresindeki 01 FG 910 plakalı minibüs, Yüreğir ilçesi yakınlarında yağışlı havanın etkisiyle kontrolden çıkarak devrildi.
Kazada minibüs şoförü Güneş ile beraberindeki oğlu Yılmaz Güneş hafif şekilde yaralandı.
Yaralılar, 112 Acil Sağlık ekibince olay yerinde ayakta tedavi edildi.