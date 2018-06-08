Trabzonspor, 4 Futbolcuyla Yollarını Ayırdı

Trabzonspor'da kadroyu gençleştirmek isteyen başkan Ahmet Ağaoğlu, teknik direktör Ünal Karaman'ın da verdiği rapor doğrultusunda 4 isimle yollarını ayırdı. N'Doye, Durica, Uğur Demirok ile kiralık Hubocan ile yolların kesin olarak ayrıldığı ifade edildi. Bu oyunculara hizmetlerinden dolayı teşekkür edildi.

RODALLEGA, ALANYASPOR'UN TEKLİFİNİ KABUL ETTİ

Trabzonspor'da Burak Yılmaz'ın gölgesinde kalan Rodallega'nın Alanyaspor ile her konuda anlaşmaya vardığı öğrenildi. Bordo-Mavililer'den alacağı 600 bin Euro'yu istemeyen ve karşılığında bonservisini talep eden Kolombiyalı forvetle anlaşmaya varıldı. Aradaki küçük pürüzler giderildiği takdirde Rodallega'nın da Alanyaspor'a gitmesine izin verilecek.